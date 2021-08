Ben Simmons et son avenir : comment il a pu sortir des Sixers

Bien qu’ils ne soient pas parvenus à un accord dans la nuit de la Draft 2021, le départ de Ben Simmons Les 76ers de Philadelphie sont incontournables. D’après le dernier Rumeurs NBA, Philly’s recherche activement un accord centré sur les points qui leur permettra de constituer une équipe plus compétitive autour du visage de la franchise, Joel Embiid.

Dans un article récent, Zach Buckley de Bleacher Report a créé une liste d’idées commerciales et dans l’une d’entre elles, les Sacramento Kings obtiendraient Simmons, les Sixers accueilleraient Buddy Hield, Goran Dragic, des choix de première ronde en 2022 et 2024, et des choix de deuxième ronde en 2023 et 2025, tandis que les Raptors de Toronto obtiendraient Marvin Bagley III. et Furkan Korkmaz.

C’est le seul moyen pour l’Australien de quitter Philadelphie dans les prochaines semaines, car les négociations avec lui ne sont pas faciles. Pendant ce temps, en compensation pour avoir aidé les Kings et les Sixers à faciliter le commerce, les Raptors accueilleraient deux jeunes joueurs prometteurs à Bagley III et Korkmaz qui pourraient faire partie du noyau de l’équipe. Bien que ce ne soit pas le package commercial idéal qu’ils souhaitent obtenir en échange de Simmons, échanger l’ancien choix numéro un contre Hield, Dragic et plusieurs actifs de draft ne serait pas une mauvaise idée pour les Sixers.

Simmons serait-il d’accord ?

Rejoindre les Kings ne rapprochera pas Simmons de son premier titre de champion de la NBA, mais un nouveau départ à Sacramento pourrait l’aider à reprendre confiance en lui et à se remettre sur la bonne voie pour devenir une superstar légitime de la ligue.