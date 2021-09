Ben Simmons : “Je suis prêt à ne pas jouer à un jeu s’ils ne me transfèrent pas”

La situation de Les Sixers de Philadelphie et Ben Simmons Il ne peut toujours pas être résolu quelques semaines avant le début de la nouvelle saison et la corde se rapproche de plus en plus de la rupture permanente. Les Sixers ne sont prêts à accepter aucune proposition et le joueur ne jouera pas une minute de plus avec le maillot de Pennsylvanie.

Cela a été confirmé par l’environnement du meneur de jeu australien, qui estime que le joueur préférera ne pas jouer une minute avec l’équipe que Doc Rivers entraîne s’il n’est pas transféré avant la fin du marché.