Ben Simmons, John Wall et Kyrie Irving sont les grands noms du marché NBA

10/12/2021 à 18:39 CET

Joël Xaubet

Le 15 décembre est la date qui marque officieusement le début de la saison des transferts en NBA que se termine le 10 février dans un dernier jour épuisant plein de mouvements à la recherche des dernières améliorations pour affronter la fin de saison ou même finir de se dégrader et de monter dans le repêchage. Avec le début de l’engouement pour les transferts juste au coin de la rue, il y a une multitude de grands noms qui sont sur la rampe de départ de leurs équipes.

Ben Simmons, la fin d’un feuilleton de 5 mois

La base de la Sixers est dans l’œil du cyclone depuis août dernier, lorsqu’il a explicitement demandé le transfert de sa franchise et a refusé de rejouer à un jeu avec la franchise. Ceux de Philadelphie cherchaient depuis de nombreux mois à faire de l’Australien un grand transfert. Daryl Morey, le directeur général de la franchise a déjà répété à plusieurs reprises que ils considèrent leur joueur comme une grande star et n’ont pas l’intention de baisser leurs attentes. Ces derniers jours, il a été laissé entendre que Simmons serait ravi de venir à Saint Antoine où il espère que Popovich pourra obtenir sa meilleure version, bien que pour l’instant, il semble qu’il n’y ait aucun accord étroit avec qui que ce soit.

Kyrie Irving, à la recherche de moins de restrictions

La base de la Filets de Brooklyn Il est un anti-vaccin avoué et il ne changera pas d’avis. Irving n’a pas encore fait ses débuts cette saison et Jusqu’à ce que les restrictions sanitaires de New York changent, le meneur de jeu ne jouera pas avec sa franchise. Pour l’instant, rien ne nous invite à penser que les mesures sanitaires vont être allégées. Compte tenu de cette situation, il se pourrait que les Nets recherchent un transfert à envoyer leur troisième étoile dans un État où ils sont autorisés à jouer sans être vaccinés. C’est là que pourraient entrer en jeu les Pélicans, dont l’étoile, Zion Williamson n’est pas du tout à l’aise et ils pourraient faire un « échange à succès » avec les deux joueurs.

John Wall, en quête de rédemption

La base actuelle de la Houston Rockets Il a vu comment ses meilleurs jours sont passés et après de multiples blessures graves, ses jambes ne sont pas les mêmes qui lui ont fait remporter un contrat de plus de 40 millions par an. La franchise du Texas est au milieu d’une reconstruction qui a fière allure et Ils ne sont pas sur le point de perdre quelques minutes à leur prometteur duo extérieur composé de KPJ et Jalen Green. Wall et Rockets ont conclu un accord pour chercher une sortie convenue l’été dernier, mais le salaire élevé et les doutes sur les performances du joueur ils n’ont pas d’équipes intéressées.

Domantas Sabonis, la fin du projet Indiana

Dans l’Indiana, ils ont réalisé que leur projet n’allait nulle part, Les Pacers l’ont vu avec une équipe pleine de joueurs de niveau intermédiaire et sans une grande star ils ne pourront se battre pour rien et ils ont décidé de mettre fin à leur projet. Domantas Sabonis, est la star de la franchise et ceux d’Inidiana ils savent qu’ils peuvent obtenir une bonne coupe par le fils d’Arvydas et ils chercheront à obtenir de jeunes joueurs et des choix succulents lors des prochaines drafts.

Kemba Walker, défenestré dans sa ville natale

La garde des New York Knicks est venue dans la Grosse Pomme comme un ajout de luxe à un prix très bas. Mais le temps a fini de donner la raison aux Celtics, qui cherchait leur sortie de quelque manière que ce soit. Kemba a cessé de compter pour un Tom Thibodeau qui cherche plus de solidité dans un Knicks ils ont perdu l’essence de leur équipement rocheux. La petite base de New York était un trou noir en défense et Il n’a pas été en mesure de contribuer suffisamment en attaque en raison de ses récentes blessures au genou. En ce moment, Walker a un besoin urgent de dépaysement Et nul doute que les Knicks devraient lui trouver une issue, ce qui ne devrait pas être bien compliqué, puisque son salaire est de 8 millions, un chiffre très acceptable si l’on prend en compte que le contrat se termine cet été.

Ainsi, le marché de la NBA arrive chargé de grands noms qui peuvent changer de scène étant donné les circonstances compliquées de nombreuses équipes de la NBA, en plus de ces cinq, d’autres noms qui pourraient bouger sont : Damien Lillard (Portland Trail-Blazers), CJ McCollum (Portland Trail-Blazers), Sion williamson (Pélicans de la Nouvelle-Orléans), Caris LeVert (Indiana Pacers) et bien d’autres surprises que le marché de la meilleure ligue du monde nous laisse toujours