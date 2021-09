Ben Simmons jouera-t-il dans un uniforme des 76ers en octobre ?

Avant d’ouvrir le sac postal, Verno et KOC parlent des récents rapports selon lesquels Ben Simmons a informé les 76ers qu’il ne se présentera pas au camp d’entraînement en septembre (0h30), ainsi que de la nouvelle selon laquelle LaMarcus Aldridge a été autorisé à rejouer en NBA et que Paul Millsap a signé avec les Nets (17:12). Ensuite, ils se posent des questions d’auditeurs, telles que ce que les Kings devraient faire avec Buddy Hield (21:20), ce que les Rockets devraient faire avec John Wall (29:25), si la petite zone arrière des Cavaliers peut fonctionner (39:45 ), et beaucoup plus.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

