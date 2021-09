Ben Simmons, la rébellion et plus d’options pour signer pour Warriors

C’est déjà, sans aucun doute, le grand feuilleton de l’été en NBA. L’avenir de Ben Simmons est en proie aux doutes et aussi incompréhensible que puisse être la chute libre de la cache d’un joueur All Star et considéré cette saison passée comme le meilleur défenseur de la ligue, le Rumeurs NBA sur l’endroit où vous pouvez atterrir sont inépuisables, selon ce qui a été publié par Hoopshype. Cependant, au-delà de la morbidité omniprésente lorsqu’un joueur d’élite change d’équipe, ce qui sous-tend l’affaire est un mécontentement palpable de toute la ligue face à sa progression en tant que joueur, ce qui suscite d’énormes doutes de la part de la direction pour reprendre ses services.

Les Sixers assistent sans crainte à l’ordre passé par l’Australien, qui a déjà confirmé qu’il ne s’entraînera pas avec l’équipe et qu’il assume la possibilité de payer des amendes de fait, en utilisant le même itinéraire que Harden l’an dernier avec les Rockets pour forcer son transfert vers les Nets, mais la grande différence est qu’il n’y a pas d’équipe avec une pleine conviction quand il s’agit de parier sur lui. Son style de jeu particulier fait de lui un ajustement tactique difficile, et même s’il insiste pour aller dans une franchise californienne, rien ne garantit que ce sera le cas. Les Philadelphia 76ers envisageaient l’option de le garder dans l’équipe, et bien plus encore après le tweet d’Embiid il y a quelques heures dans lequel il a nié qu’il y avait une mauvaise relation avec Ben, au cas où il n’aurait pas reçu une offre succulente, mais l’itinéraire choisi par l’Australien pour forcer son transfert change les choses.

Sources “Fais-moi confiance frère” !! Arrête d’utiliser mon nom pour pousser les agendas des gens. J’aime et je déteste le théâtre. J’adore jouer avec Ben. Les statistiques ne mentent pas. C’est un joueur incroyable et nous n’avons pas tous fait le travail. C’est à moi personnellement. J’espère que tout le monde est de retour car nous savons que nous sommes assez bons pour gagner https://t.co/1kq9VI9byE – Joel « Troel » Embiid (@JoelEmbiid) 1er septembre 2021

Alors qu’il est vrai que Guerriers de l’état d’or Il n’y a rien de clair à signer Simmons tant qu’il reste dans l’équipe de Draymond Green, ce mouvement clair du joueur océanique, dont l’effet sur sa valeur commerciale sera écrasant provoquant une nouvelle chute, pourrait faire se lancer ceux de la Baie en explorant quelque formule qui leur permet de vous recruter. Cela semble presque impensable, mais c’est que SportsYahoo considère déjà que ceux de San Francisco sont les favoris à signer Ben Simmons, devant les Minnesota Timberwolves ou les Sacramento Kings. Bref, un avenir incertain pour un joueur qui prend des décisions drastiques sans répondre au mécontentement qui l’entoure dans toute la NBA.