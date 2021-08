“Ben Simmons n’assistera pas aux camps d’entraînement avec les Philadelphia Sixers”

L’un des protagonistes absolus de la pré-saison NBA sera, sans aucun doute, celui de Ben Simmons. L’une des plus grandes stars de la ligue qui ne veut pas continuer dans son équipe actuelle et sera transférée dans une autre équipe, le plus tôt possible.

Ben Simmons ne restera pas aux Philadelphia Sixers cette saison prochaine, et à tel point que l’environnement du joueur confirme que l’intention du meneur de jeu australien n’est pas d’apparaître dans les camps d’entraînement de Doc Rivers comme une mesure de pression à transférer au plus vite. Quelle équipe osera s’entendre avec l’attaquant ?