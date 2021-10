Ben Simmons passe un examen physique et rencontre la direction des 76ers de Philadelphie

Ben Simmons a complètement bouleversé sa situation par rapport à 76ers de Philadelphie et l’approche faite il y a quelques jours semble très sérieuse. Cela ressort clairement des informations d’ESPN dans lesquelles il est dit qu’il a passé avec succès l’examen médical avec l’équipe, même s’il ne pourra pas s’entraîner avant la fin de cette semaine en raison des protocoles anticovid. En plus de cela, l’Australien a rencontré Elton Brand et Daryl Morey pendant quelques minutes, dont rien n’a transpiré.

