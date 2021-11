Ben Simmons pense que les Sixers essaient de le forcer à jouer

Ben Simmons pense que les actions récentes des 76ers de Philadelphie exacerbent ses problèmes de santé mentale et que l’équipe veut le juger apte à le forcer à jouer, peu importe ce qu’il dit au thérapeute en santé mentale de l’équipe, a déclaré son agent à . jeudi.

Je suis vraiment mal à l’aise avec chaque élément de la situation de Ben Simmons et j’ai vraiment peur de l’impact que cela va avoir sur la façon dont la ligue traite les problèmes de santé mentale à l’avenir. C’est tout ce que j’ai vraiment à dire sur le sujet. – 20h09

La prochaine mise à jour que je veux entendre sur Ben Simmons est quand il est réellement échangé. Je suis au-dessus des fuites concurrentes sur la validité de ses problèmes de santé mentale. – 20h04

Ben Simmons pense que la tactique des 76ers aggrave sa santé mentale au lieu de le soutenir, et veut le considérer mentalement en forme afin de le forcer à jouer.

Gilbert Arenas s’est enflammé lorsqu’on lui a posé des questions sur Shaquille O’Neal et Charles Barkley qualifiant Ben Simmons de « prima donna ».

Arenas a défendu Simmons et a appelé Shaq et Barkley pour avoir été des prima donnas quand ils ont joué.

Voici la citation complète d’Arenas du podcast de @etanthomas36: pic.twitter.com/B9mSgjqgZp – 19h15

Ben Simmons a fait une apparition lors de la dernière séance de cinéma des #Sixers au Wells Fargo Center inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 19h15

L’entraîneur des #Sixers Doc Rivers : Ben Simmons était à l’arrière pendant la séance de cinéma aujourd’hui mais pas par terre pendant le tournage. Il dit qu’il se concentre sur les gars qui peuvent jouer. Ne sait pas si Simmons sera sur un prochain road trip de 6 matchs et n’y pense pas. – 17h25

Rivers a déclaré que Ben Simmons était avec l’équipe ce matin lors d’une séance de cinéma. Il a ajouté qu’il était au fond de la salle pour la séance de cinéma. #Sixers

Brad Stevens a eu une réponse divertissante avec @Toucherandrich lorsqu’on lui a demandé d’entendre un rapport commercial de Ben Simmons impliquant Jaylen Brown masslive.com/celtics/2021/1… – 12h01

Pourquoi toute offre commerciale de Ben Simmons, y compris Jaylen Brown, est un non-starter pour le #Celtics inquirer.com/sixers/ben-sim… via @phillyinquirer – 10h25

« Je crois vraiment que les amendes, le ciblage, la publicité négative ont brillé sur la question – c’est très inutile et a aggravé les problèmes de santé mentale de Ben », a déclaré le PDG de Klutch Sports, Rich Paul. « Soit vous aidez Ben, soit vous sortez et dites qu’il ment. Laquelle est-ce? » Un responsable de l’équipe des 76ers a déclaré jeudi à . qu’il n’était « absolument pas » le cas qu’ils forcent son retour ou l’accusent de mentir. La position de l’équipe est qu’il devrait participer à toutes les activités de l’équipe jusqu’à ce qu’il y ait des informations de son professionnel de la santé mentale ou de Simmons qui l’empêcheraient de jouer. -via . / 11 novembre 2021

Les 76ers disent qu’ils ont pleinement soutenu le processus de Simmons et ont travaillé pour lui fournir toutes les ressources possibles. Dans l’état actuel des choses, à moins d’une évaluation d’un médecin déclarant qu’il ne peut pas jouer, l’équipe s’attend à ce que Simmons accélère pour revenir. L’équipe a envoyé à Simmons un calendrier pour jeudi qui comprenait le match de l’équipe contre Toronto, ce qui, selon Simmons, est un effort pour retenir son contrôle de jeu s’il ne se présente pas au Wells Fargo Center. Une amende a suivi à chaque fois que les 76ers l’ont fait dans le passé. Simmons, qui a demandé un échange hors de Philadelphie en juin, s’est présenté à l’arène jeudi après-midi pour une réunion d’équipe, mais n’a pas participé à la visite de l’équipe ni au match contre les Raptors. -via . / 11 novembre 2021

Simmons, 25 ans, n’a pas eu de calendrier pour reprendre le jeu, mais il a clairement fait savoir aux officiels de l’équipe qu’il voulait être de retour sur le terrain lorsqu’il serait prêt. Simmons a participé à des séances d’entraînement individuelles, à des soins corporels quotidiens, à des séances de tir d’équipe et à des réunions. « Dans ce cas, nous devons obtenir de l’aide de Ben et ne pas placer les finances avant la santé mentale », a déclaré Paul. « En tant qu’agent, je comprends les obligations contractuelles et je me tiens responsable dans cette entreprise. Mais si quelqu’un vous dit quelque chose, nous ne pouvons plus fermer les yeux dans le monde d’aujourd’hui. -via . / 11 novembre 2021