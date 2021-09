Ben Simmons perdra 33 millions de dollars s’il n’est pas échangé

Ben Simmons Je préfère perdre des dizaines de millions de dollars que de porter à nouveau le T-shirt. 76ers de Philadelphie car, selon les rapports, la star de la NBA est prête à ne pas participer pendant toute la saison et à perdre son salaire s’il n’est pas envoyé dans une autre équipe.

Simmons et les Sixers se sont affrontés tout l’été après la demande d’échange All-Star: il a refusé de se présenter au camp d’entraînement ou de rencontrer quelqu’un de l’organisation. Le joueur de 25 ans doit plus de 33 millions de dollars pour la saison prochaine et il lui reste quatre ans de contrat. Cependant, si vous décidez de tenir bon et de rester en dehors jusqu’à ce qu’une transaction soit effectuée, vous perdrez cet argent. Et c’est que les Philadelphie ont clairement indiqué qu’ils ne déplaceraient pas Simmons à moins que le bon accord ne soit présenté.