Ben Simmons pourrait finir par jouer Giannis Antetokounmpo

Rumeurs NBADans un article récent, les coéquipiers de Bleacher Report ont créé une liste des joueurs les plus susceptibles d’être échangés. Plus précisément, Greg Swartz a signalé un accord hypothétique très réussi qui enverrait Ben Simmons aux dollars de Milwaukee en échange du meneur vétéran Jrue Holiday.

Swartz pense qu’échanger Holiday contre Simmons serait bon pour l’avenir à long terme des Bucks, car le jumeler avec Giannis Antetokounmpo leur donne un « plafond plus élevé ». Alors que les Bucks devraient avoir des doutes sur la transaction, l’accord proposé devrait être une évidence pour les Sixers étant donné la situation complexe avec l’Australien.

Les 76ers envoient Ben Simmons aux dollars dans ce commerce #Here TheyCome #FearTheDeer #NBATwitter En savoir plus – https://t.co/5NOYM22wtT pic.twitter.com/8YuBEEe8xI – ProSportsDaily (@PSDnews) 17 novembre 2021

Les clés

Le truc serait de convaincre le Milwaukee peut-être avec un tour ou un joueur qui peut décorer l’offre. Un facteur à garder à l’esprit est que Holiday a joué pour les Sixers pendant quatre saisons consécutives avant d’être transféré aux New Orleans Pelicans en 2013, et il est un joueur très estimé de la franchise. En fait, Holiday ne pense peut-être pas à quitter les Bucks, cependant, il serait certainement intrigué par l’idée de jouer à nouveau pour Philadelphie car c’est l’équipe qui a sélectionné Jrue comme 17e choix au total lors du repêchage 2009. Le meneur des Bucks a une moyenne de 13,6 points, 4,0 rebonds, 6,0 passes décisives et 1,3 interceptions.