Ben Simmons, prêt à perdre de l’argent juste pour être échangé

L’idée que Ben Simmons ne se présente plus pour Philadelphie en tant que joueur de franchise en NBA prend forme. Le joueur a divulgué à travers son environnement qu’il accepterait les amendes que les 76ers lui infligeraient si, comme il l’avait prévu pour le moment, il ne se présentait pas aux matchs.. C’est une manière de forcer davantage la situation à se retrouver percée, l’objectif.

Des équipes comme les Spurs ou les Timberwolves ont été intéressées, mais les exigences de Simmons (voulant qu’il s’appuie sur lui et non qu’il s’adapte à tout ce qui existe) rendent plus difficile le déblocage de cette situation.

La pré-saison a déjà commencé et l’intention des 76ers, voyant le positionnement de Ben Simmons, était de sanctionner l’attitude du joueur en lui infligeant des amendes pour ne pas s’être présenté. 227 000 $ pour chaque entraînement manqué et 1,3 million de dollars s’il est étendu à toute la pré-saison, matchs compris. Mais il faut déjà entrer dans la phase régulière de la campagne, dans les engagements officiels, pour lesquels vous ne seriez pas là non plus.

Ramona Shelburne, d’ESPN, après avoir parlé avec son environnement à ce sujet, a des informations sur ce sujet.

“Cuando hablas con la gente cercana a Ben ves que el peor escenario posible es que todo esto lleve un año. ¿Estaría fuera un año entero? La respuesta ahora es mismo es sí. Ahora mismo se entiende que puedas decir que estás dispuesto a estar fuera un año si eso es lo que hace falta para que te traspasen, pero veremos cuando pase la pretemporada, empiecen a faltar los cheques con el dinero, eche de menos el baloncesto y vea que la Liga empieza a moverse sin él dentro de ella” , précise.

Avant la pandémie, les Sixers ont proposé la prolongation de contrat à Simmons et cette année, il a signé un total de 33 millions. Ne sera pas gratuit avant 2025, donc la seule issue est le transfert.

L’Australien de 25 ans n’est pas étranger à une année blanche. Dans le cas précédent, pour quelque chose de plus compréhensible : une blessure. C’était le numéro un de 2016 et ne pouvait pas jouer jusqu’à la deuxième saison, remportant plus tard le titre de recrue de l’année et suscitant la controverse car ce n’était pas sa première vraie année.