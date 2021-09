Ben Simmons refuse de rencontrer ses coéquipiers

La demi-journée des franchises, c’est ce lundi et les stages, le premier contact des équipes, le mardi. Et Philadelphie a un problème appelé Ben Simmons, qui ne sera ni dans l’un ni dans l’autre match.. C’est clair : le meneur (25 ans et 2,11 mètres) s’est rebellé et a pris la décision de ne plus rejouer avec les Sixers, son équipe, avec laquelle il a signé un contrat en juillet 2019 pour 177 millions de dollars jusqu’en 2025 et cela. commencé à être collecté la saison dernière.

Un scénario néfaste, pour lui et pour la franchise, eh bien les deux acteurs veulent une issue résolue et avec l’Australien refusant de jouer, les offres peuvent ou non être assez attractives (pour lesquelles je vais donner beaucoup, s’il s’agit d’un produit en solde) pour que les Sixers les acceptent. Pour le moment, et selon Shams Charania (.), il y a des franchises qui ont déjà manifesté leur intérêt… même si leurs opérations n’ont pas abouti.

Rejet de ses pairs

Le journaliste américain a lui-même assuré que la relation tendue entre l’organisation et le joueur a été transférée à l’effectif : ses coéquipiers voulaient se rendre à Los Angeles, où se trouve Simmons, pour le rencontrer et tenter de le convaincre de revenir au bercail. Sa réponse était qu’ils ne sont pas venus, qu’il ne voulait aucune rencontre avec eux parce qu’il n’allait pas changer d’avis.

Qui était prêt à voyager de Philadelphie à la ville de Los Angeles ? Joel Embiid, Tobias Harris et Matisse Thybulle, les premières épées et une grande partie de l’équipe (certains considérés comme des amis par Simmons) étaient prêts à bouger avant que l’Australien ne les rejette.

La résistance peut coûter cher à Simmons, car l’ABC et les contrats fournissent aux Sixers une arme puissante : les joueurs s’engagent, en signant, à servir leur équipe exclusivement, donc si le joueur la viole, vous pourriez faire face à des sanctions financières et voir votre salaire retenu. En résumé, le meneur de jeu peut faire face à des amendes allant de 227 000 euros pour avoir manqué chaque séance d’entraînement à un total de 1,3 million s’il ne se présente à aucune et provoque également une perte en pré-saison.