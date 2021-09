Ben Simmons refuse de rencontrer ses compatriotes 76ers de Philadelphie

in

Ce qui restait à voir. Ben Simmons Non seulement il a refusé de participer au camp d’entraînement des 76ers de Philadelphie, mais il a critiqué tout soupçon de fraternité dans le processus d’abandon. 76ers de Philadelphie. La franchise avait préparé un voyage pour ses dirigeants à Los Angeles afin d’arranger les choses et de s’assurer que l’Australien ne s’écarte pas drastiquement de l’équipe. Mais Simmons a clairement indiqué que la décision était prise et qu’il ne voulait pas du tout que quelqu’un vienne lui rendre visite, car son poste est immeuble, comme le souligne TheAthletic.