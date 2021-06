Ben Simmons, responsable de l’échec des Philadelphia 76rs en 2021

Peut-être n’y aura-t-il plus d’opportunité aussi claire pour le 76ers de Philadelphie il finirait par cailler et refermerait la boucle commencée il y a des années, avec des saisons qui signifiaient un voyage à travers le désert avec la vague promesse d’une gloire future. Ben Simmons Oui Joël embiid Ces dernières années, ils ont commandé une franchise qui a fait des ajustements afin de conserver ses deux stars, de les entourer au mieux et de se qualifier pour le ring. Celles-ci Playoffs NBA 2021 Ils semblaient devenir une sorte d’ultimatum dont s’ils ne réussissaient pas, il y aurait de graves conséquences. Le meneur australien est le grand remarqué pour ses piètres performances offensives tout au long de la série et la défaite finale contre les Hawks d’Atlanta pourrait provoquer un changement de cap brutal pour la franchise et le joueur.

“Je n’ai pas fait assez pour l’équipe en attaque, j’ai mal lancé tout au long de la série et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Je dois penser froidement, essayer d’être dur mentalement et analyser tout ce qui s’est passé”, a déclaré l’Australien. sur ESPN, qui au cours des quatre prochaines saisons recevra 140 millions de dollars, un chiffre qui ne correspond pas du tout à ce qu’il a fait. A 25 ans, il continue avec les mêmes défauts avec lesquels il est arrivé en championnat et loin d’améliorer ses arguments de tir et d’attaque, il semble encore plus stagnant. Le fait que plusieurs équipes l’aient volontairement encrassé pour atteindre la ligne des lancers francs a beaucoup sapé sa confiance et il n’a pas prouvé qu’il était un homme fort pour faire face aux situations défavorables.

Ben Simmons 4ème trimestre de cette série : Jeu 1 : 2-2 FG

Jeu 2: 0-0 FG

Jeu 3: 1-1 FG

Jeu 4: 0-0 FG

Jeu 5: 0-0 FG

Jeu 6 : 0-0 FG

Jeu 7 : 0-0 FG (Soumis par @isaacvibehrs) – StatMuse (@statmuse) 21 juin 2021

Son impact sur la défense a été positif, il a rebondi et aidé efficacement, mais si vous passez en revue ses données statistiques dans les derniers quarts de la série contre Atlanta Hawks, la stupeur est remarquable : trois lancers en sept matchs. Insupportable pour un All Star et un homme qui touche un salaire comme l’Australien. Son entente avec Joel Embiid est loin d’être la meilleure et la 76ers de Philadelphie craindre une déroute camerounaise, car il semble impossible de s’en passer Ben Simmons en ce moment. Comme si cela ne suffisait pas, l’Australien a terminé avec le pire pourcentage de réussite en séries éliminatoires de l’histoire de la NBA, aggravant les records de Shaquille O’Neal et Wilt Chamberlain. Un désastre absolu sans solution simple apparente pour l’équipe.