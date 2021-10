Ben Simmons revient à Philadelphie

Ben Simmons Il a été «fuyé» de Pennsylvanie pendant deux semaines et, selon des collègues d’ESPN, ce lundi soir, il est retourné au Wells Fargo Center lors du duel auquel il faisait face P.Hiladelphie 76ers contre Brooklyn Nets. Ainsi, après tout ce qui a été impliqué, le joueur refusant de s’entraîner et de jouer, demandant le transfert, les Sixers recevant des offres à la NBA moyenne inférieure, maintenant il revient.

Jusqu’à présent, jusqu’à présent, son pouls a duré. Ben Simmons a subi les tests anti-covid pertinents afin d’être autorisé par la NBA à revenir dans l’équipe. Simmons, faisant pression par l’intermédiaire de son agent Rich Paul (Klutch Sports), a tenté par tous les moyens d’obtenir un échange, mais n’a pas réussi. Il y a eu de nombreux Rumeurs NBA qui l’ont laissé à un pas des Indiana Pacers, par exemple, mais rien.

Ses performances horribles lors des éliminatoires passées, associées au fait que les équipes pensaient que les Sixers seraient désespérés de le laisser partir, ont signifié que les offres n’étaient pas suffisantes. Simmons a déjà perdu un million d’euros pour les trois matchs de pré-saison auxquels il a cessé de jouer, en plus des amendes reçues pour ne pas s’être entraîné et avoir assisté à des événements par équipe. Ainsi, à ce stade, et voyant qu’il n’est pas transféré, il semble avoir baissé la tête et est revenu à la discipline du club. Il lui reste 4 ans de contrat et 147 millions de dollars.

A rejoint @NotthefakeSVP sur Ben Simmons et une journée folle à Philadelphie pic.twitter.com/UQp6Q2Z3HM – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 octobre 2021

La ligne de fond

Ben Simmons a été durement critiqué par tous les niveaux des Sixers après l’échec des éliminatoires passées (il a reçu du bois de chauffage des bureaux, via son coéquipier Joel Embiid et son entraîneur Doc Rivers). En colère, il a forcé le transfert, mais n’a pas réussi. Les Sixers en bloc ont publiquement reculé. Nous verrons si la relation peut être redirigée.