Ben Simmons riposte aux critiques sur les réseaux sociaux (Photo)

Ben Simmons en a marre d’être la cible de blagues.

A présent, tout le monde connaît l’histoire. Simmons a connu une horrible course en séries éliminatoires, culminant avec la défaite de ses 76ers de Philadelphie par les Hawks d’Atlanta lors de la finale de la Conférence Est.

Simmons a tiré 33 pour cent de la ligne des lancers francs contre Atlanta – en baisse par rapport aux 34,2 pour cent qu’il avait tirés en séries éliminatoires jusqu’à ce moment-là. Dans l’ensemble, Simmons a affiché le pire pourcentage de lancers francs de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA pour un joueur avec au moins 70 tentatives.

Naturellement, cela l’a rendu extrêmement timide avec les armes à feu et essentiellement une offensive non menaçante. Cela a conduit Joel Embiid à l’appeler publiquement, il a riposté à Embiid, puis les Sixers ont divulgué leur prix demandé pour Simmons en cas d’échange – confirmant essentiellement qu’il était bien sur le marché.

Simmons a attrapé beaucoup d’éclats d’obus de plusieurs directions au cours des dernières semaines, et mardi, il a finalement décidé de riposter.

“En y repensant, j’ai connu des sommets incroyables et avec cela, certains des plus bas”, a écrit Simmons sur Instagram. “La vie est un voyage.. Je resterai toujours implacable et resterai humain à travers tout cela. Voici mon #Relentlesspursuit de 25 ans qui fait ce que j’aime le jour de mon anniversaire, je suis béni.

Le message ici ? Simmons n’est pas dérangé par tous les bavardages. Il va continuer à le faire, peu importe ce que ressentent les ennemis.

Les Minnesota Timberwolves ont récemment émergé comme un prétendant potentiel pour Simmons, mais il y a un joueur qu’ils refusent absolument d’inclure dans un éventuel accord. C’est problématique.

Si ce n’est pas les Wolves, il y a aussi un prétendant au titre qui donne un coup de pied aux pneus sur un échange potentiel de Simmons.

Alors que les jours se transforment en semaines, il devient de plus en plus difficile d’imaginer un scénario où Simmons reste à Philly à l’avenir.

Cela pourrait-il arriver? Sûr. Est-ce que cela va? Improbable.

