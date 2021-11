Ben Simmons Saga, Thibodeau Benching Starters, Augmentation de la physicalité

Verno et KOC abordent le jeu Pacers-Jazz entraînant quatre éjections et discutent de l’effet secondaire d’un niveau plus élevé de physique dans le jeu (0:58). Ensuite, ils discutent de la victoire de Toronto à Philly et du nouvel avancement de la saga Ben Simmons, avec des rapports sur sa santé mentale (27:27). Enfin, ils se penchent sur Tom Thibodeau mettant ses partants sur le banc et discutent du classement des Knicks parmi le reste de la NBA (58:08).

Hôtes : Chris Vernon, Kevin O’Connor

Productrice associée : Erika Cervantes

