Ben Simmons serre la corde en rejetant l’aide psychologique offerte par les Philadelphia 76ers

Ce qui semblait devenir une raison pour rapprocher les positions et aplanir les aspérités, pourrait conduire à une nouvelle guerre entre Ben Simmons et 76ers de Philadelphie. Et la franchise est très contrariée de voir que le meneur australien a rejeté l’aide qu’ils lui ont apportée pour surmonter ses problèmes de santé mentale, comme l’indique ESPN, estimant que cette façon d’agir sape la crédibilité du joueur et met encore plus de pression sur votre statut. dans l’équipe. L’intention est de pouvoir l’aider au mieux pour son retour sur les courts, mais Simmons ne semble pas disposé et n’a discuté de cette affaire qu’avec l’Association des joueurs, refusant d’informer son équipe de quoi que ce soit.

