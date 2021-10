Ben Simmons, sur le point de jouer à nouveau pour les 76ers

Les Philadelphia 76ers et Ben Simmons en vedette l’un des plus grands feuilletons de cette saison. Le joueur, qui avait l’intention de quitter le club, a catégoriquement refusé d’assister au NBA Training Camp avec son équipe, ce qui a entraîné des sanctions financières. La franchise, voyant que le joueur refusait de s’entraîner avec l’équipe, a décidé d’affecter une partie de son salaire pour payer ces amendes. La « crise de colère » de Simmons a mis fin à la patience de ses collègues et amis, comme Joel Embiid, qui malgré le fait qu’elle l’a soutenu dans un premier temps, a fini par exploiter : « Nous nous sommes débarrassés de Jimmy Butler, ce que je pense toujours être une erreur, car Ben avait besoin de plus de ballon.”.

Face à une telle situation, Quelques alternatives possibles pour Ben sont apparues : Portland Trail Blazers, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Toronto Raptors ou Golden Statate Warriors, selon USA Today. Les médias américains ont utilisé la fameuse machine de transfert ESPN (trade machine) pour voir où l’Australien pourrait finir. Le joueur et Philadelphie voulaient tous deux parvenir à un accord pour trouver une issue pour Simmons à tout prix, mais Il semble que cette situation ait pu ces dernières heures.

Les responsables de Sixers et le PDG de Klutch, Rich Paul, ont progressé dans les discussions ces derniers jours sur une résolution visant à ramener le All-Star Ben Simmons à Philadelphie dans un proche avenir, ont déclaré des sources à ESPN. Les discussions sont en cours. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 octobre 2021

Il pourrait y avoir un principe d’accord entre les 76ers et le joueur: « Les responsables de Sixers et le PDG de Klutch, Rich Paul, ont avancé dans les discussions ces derniers jours sur une résolution visant à ramener le All-Star Ben Simmons à Philadelphie dans un proche avenir, ont déclaré des sources à ESPN. Des discussions sont en cours. Le plan reste pour les Sixers de continuer à sonder la ligue pour les échanges, mais la chance que Simmons se présente à l’équipe a augmenté ces derniers jours.des sources ont déclaré à ESPN », a déclaré Adrian Wojnarowski, un initié de la NBA.

Bien que les fans ne souhaitent pas le retour de Simmons, de la franchise, ils ont un autre point de vue : « Les espoirs de l’organisation n’ont pas changé : ramener Simmons à Philadelphie, au tribunal et, finalement, le convaincre que c’est toujours l’endroit pour le long termeCommentaires de Wojnarowski.