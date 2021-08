Ben Simmons va à l’extrême pour le commerce des Sixers

in

Ben Simmons en a fini avec les 76ers de Philadelphie. Bien que le front office signale qu’il n’est pas pressé d’échanger sans doute le deuxième meilleur joueur de l’équipe, il est clair que le joueur de 25 ans travaille sur un horaire différent.

Entre la guerre de mots maladroite de Simmons avec Joel Embiid et la façon dont le front office l’a discrètement calomnié, tout cela devient complètement intenable pour tous les côtés.

En fait, la situation est devenue si mauvaise que Simmons est prêt à tout mettre en œuvre pour prendre un nouveau départ ailleurs.

“Ben Simmons ne répond pas aux appels téléphoniques, il ne veut pas être avec les 76ers et d’après ce que j’ai entendu, il est prêt à ne pas se présenter au camp d’entraînement et ira aussi loin qu’il le faudra pour sortir de Philly alors je dis là où il y a de la fumée, il y a du feu », a déclaré l’initié ESPN NBA Kendrick Perkins sur « The Jump » cette semaine.

Quelques commentaires assez intéressants de Kendrick Perkins sur Ben Simmons ici. pic.twitter.com/V7myLYADqj – Bob Wankel (@BobWankelCB) 9 août 2021

Cela correspond à quelque chose qui a été mentionné précédemment par Jake Fischer de Bleacher Report sur le podcast Liberty Ballers.

“Je ne vais pas écrire cela dans l’histoire, mais je vais vous le dire et vous pouvez en faire ce que vous voulez”, a-t-il déclaré.

« Ils n’ont même pas vraiment pu entrer en contact avec Ben depuis la fin de la saison. Comme, il y avait une intention d’avoir un plan d’entraînement ou quoi que ce soit – comme dans n’importe quelle intersaison. Cela a toujours été un peu le cas, que les Sixers n’ont pas été en mesure de s’aligner sur un plan de développement [for Ben] – c’est un peu ce que Yaron Weitzman a écrit à Fox Sports dans cette grande histoire.

Kendall répond.https://t.co/kKaWtafZQZ – Jeu 7 (@game7__) 8 août 2021

«On dirait qu’il n’y a jamais eu de mouvement pour se rassembler sur la même page pour le faire, et cela n’a pas vraiment fonctionné cet été non plus. Je pense que ce n’est pas quelque chose qui est un signe encourageant pour lui d’être à Philadelphie à l’avenir.

Les 76ers ont annoncé leur prix demandé pour Simmons au début de l’intersaison. À ce jour, ils n’en ont pas bougé. Cinq équipes ont manifesté leur intérêt pour la jeune star, mais aucune n’est prête à payer le péage demandé pour lui.

Toute cette situation est de plus en plus tendue. Si un échange n’a pas lieu avant le début de la saison prochaine, il sera intéressant de voir comment Simmons réagit à son retour forcé à Philly en 2021-2022.

