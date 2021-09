Ben Simmons va-t-il licencier le riche Paul pour réparer les clôtures avec les 76ers?

in

Plus tôt cette semaine, Ben Simmons a confirmé ce que tout le monde soupçonnait depuis quelques mois : il n’a pas l’intention de jouer un autre match pour les Philadelphia 76ers.

Ce mouvement n’était pas surprenant.

Simmons suggérait depuis un certain temps maintenant qu’il était prêt à faire des efforts extrêmes pour forcer un échange. Même si cela signifiait que les choses se gâtaient, il était prêt à faire tout ce qu’il fallait pour conclure un accord.

Malheureusement, il semble de plus en plus qu’il n’y a pas d’échange à faire en ce moment. Et si rien n’est fait, Simmons pourrait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 227 000 $ pour chaque match manqué. Une fois qu’il en manque 20 au total, ce nombre passe à 322 000 $ par sortie.

Le calendrier de paiement de Simmons pose un autre dilemme intéressant. On lui doit un paiement massif en octobre. S’il boycotte toutes les affaires de l’équipe, l’organisation le paiera-t-elle réellement ?

Naturellement, étant donné le montant d’argent en jeu, beaucoup se sont demandé quelle solution pour sauver la face pour Simmons peut être dans tout cela.

Une offre intéressante est venue de Kyle Neubeck de Philly Voice.

“Un détail que j’ai laissé de côté était la suggestion d’une source de l’équipe selon laquelle le licenciement de Rich Paul (bien que peu probable) serait un moyen pour Ben d’essayer de rectifier ce que certains considèrent comme un problème auto-créé”, a-t-il écrit.

“Il pourrait juste dire:” mon agent m’a convaincu de cette putain de stratégie stupide “”, a relayé Neubeck.

Paul a beaucoup fait la une des journaux ces dernières semaines. Beaucoup de ses détracteurs n’aimeraient rien de plus que de le voir obtenir sa récompense pour tout le pouvoir qu’il a exercé dans la NBA ces dernières années.

Cela arrivera-t-il dans ce scénario particulier? Le temps nous le dira.

Il y a actuellement une équipe très à la recherche de Simmons. Si un accord est conclu, tout le monde peut avancer joyeusement comme si de rien n’était. Si ce n’est pas le cas, cependant, tout l’enfer peut se déchaîner.

