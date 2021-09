Ben Simmons veut aller en Californie des doutes sur les Golden State Warriors

Il est incroyable et inouï que le meilleur défenseur de la saison en NBA soit dans une situation vraiment critique et désespérée, mais la réalité dépasse la fiction, comme le révèle nbcsports. Ben Simmons a déjà communiqué à 76ers de Philadelphie officiellement qu’il n’assistera pas au camp d’entraînement de l’équipe et qu’il est déterminé à partir. La décision n’a pas été prise par surprise Rivières Doc, qui ont exercé une pression claire pour montrer subtilement la sortie de la garde australienne, en qui ils ne font pas confiance après ce qui s’est passé en playoffs. Le fait est que le cache de Simmons a été fortement dévalué et une fois l’option d’aller à Portland écartée, le joueur a communiqué à son environnement et aux Sixers que son objectif est d’être transféré dans une franchise californienne avec des aspirations de ring, selon ce qui a été dit par Rumeurs NBA.

Cela ne semble pas être une bonne stratégie pour un joueur dans sa situation d’être exigeant, et encore moins d’aller dans la direction choisie par Ben. Et c’est que Lakers a fermé son staff, a priori, Clippers concentre ses efforts sur le recrutement d’un centre né et ne croit pas que l’Australien se mariera bien avec Leonard, en plus d’avoir de gros problèmes économiques pour rester dans la marge salariale, tout en C’est Sacramento Kings qui a montré le plus d’intérêt, mais ne convainc pas tout à fait Simmons car ce n’est pas une équipe très compétitive, puisque Fox ou Hield pourraient être impliqués dans son transfert. L’agent de Ben Simmons a de nombreux joueurs des Lakers et des Clippers sur la liste de paie, mais aussi Draymond vert, un homme qui peut être décisif dans le sort de l’Australien, qui serait heureux d’aller dans la Baie.

Ben Simmons serait heureux de signer pour les Golden State Warriors

Mais l’option est éloignée. Les similitudes entre Ben et Draymond sont évidentes et il y a un énorme débat interne dans l’organisation de Guerriers de l’état d’or sur la pertinence d’une signature pour laquelle il a carte blanche. La seule option serait de jouer avec un Small Ball dans lequel Green et Simmons occupent la peinture, ce qui améliorerait grandement la circulation du ballon, mais ce serait aussi une énorme gêne en attaque puisqu’il y aurait deux hommes qui tireraient à peine. Une autre option serait un échange entre les deux joueurs, mais cela entrerait en conflit avec Curry, un ami proche de Green, peu importe combien la direction est mécontente de la personnalité de son joueur et souhaite trouver quelqu’un de plus discret.