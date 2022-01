Ben Smith, anniversaire du 6 janvier, Ken Rosenthal et plus

Bryan et David sont de retour et lancent la nouvelle année avec l’annonce de Ben Smith qu’il quitte le New York Times pour une startup médiatique mondiale (0:22). Ensuite, ils passent au premier anniversaire du siège du Capitole en janvier en discutant du profil new-yorkais d’Evan Osnos sur l’animateur de radio Dan Bongino (9:24). Ensuite, ils abordent les commentaires de Ken Rosenthal qui lui ont fait perdre un concert avec le réseau MLB (23:11) et la publication malheureuse d’un numéro du magazine People qui met en lumière le 100e anniversaire de la grande (et récemment décédée) Betty White (35:10). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre du jeu de mots tendu.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

