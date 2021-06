Ben Smith devance Tucker Carlson en tant que principale source de journalistes .

chroniqueur médiatique du New York Times Ben Smith a publié un article sur « l’un des secrets de fabrication de Washington », l’hôte le mieux noté de Fox News, Tucker Carlson, bavarde fréquemment avec les mêmes médias libéraux qu’il dénonce tous les soirs dans son émission, sur des sujets allant de l’ancien président Donald Trump à la « politique intérieure tumultueuse » de Fox News.

« Tucker Carlson appelle les journalistes des « animaux ». Il est aussi leur meilleure source », était le titre de Smith, détaillant comment plusieurs journalistes ont décrit les informations juteuses que Carlson leur a fournies au fil des ans :

C’est l’homme de prédilection pour les histoires parfois peu flatteuses sur Donald J. Trump et pour la couverture de la politique interne de Fox News (sans parler des histoires sur M. Carlson lui-même). Je ne parlerai pas ici des conversations officieuses que j’ai pu avoir avec lui. Mais 16 autres journalistes (aucun du Times ; cela mettrait mes collègues dans une position étrange si je leur posais la question) m’ont dit en arrière-plan qu’il avait été, comme l’ont dit trois d’entre eux, « une excellente source ».

Parmi les anecdotes que Smith a partagées, il y en avait une à propos d’un extrait d’un nouveau livre du journaliste du Wall Street Journal. Michael Bender, dans lequel il décrit Carlson envoyant les appels de Trump à la messagerie vocale après son premier débat avec Biden – celui où Trump interrompait fréquemment son adversaire – puis a finalement décroché. Le livre de Bender raconte la conversation avec des citations directes, mais, comme l’a noté Smith, l’auteur « a refusé de commenter les sources qui lui ont permis de reconstituer si précisément une conversation dont seules deux personnes étaient au courant ».

Le commentaire public de Carlson est devenu de plus en plus conservateur au fil des ans, et il a récemment été critiqué pour avoir promu des théories du complot sur la pandémie et que l’émeute du 6 janvier au Capitole était une opération sous fausse bannière du FBI.

Mais Carlson a également entretenu des relations de longue date avec de nombreux acteurs et agitateurs dans le monde des médias politiques, et cela a “servi comme une sorte de police d’assurance”, a écrit Smith, “le protégeant de la marginalisation qui a mis fin à la carrière Fox de son prédécesseur, Glenn Beck, qui a également attiré un large public avec des théories obscures de la conspiration des élites.

Lire l’article du New York Times.

