Ben Stokes de retour dans les filets après une opération au doigt pour donner à l’Angleterre un espoir inattendu qu’il pourrait revenir pour les cendres d’hiver en Australie

Ben Stokes a offert à l’Angleterre une lueur d’espoir qu’il pourrait revenir pour la série d’hiver Ashes, en révélant qu’il est revenu dans les filets pour la première fois depuis qu’il a pris une pause indéfinie du match.

Le polyvalent était absent de la série de tests de renom de l’été contre l’Inde et manquera également la prochaine Coupe du monde Twenty20 pour se concentrer sur son bien-être mental, mais il a également été troublé par une blessure au doigt ces derniers mois.

@stokesy

Stokes a posté une vidéo de lui de retour en action dans les filets

Le retour de Stokes serait un énorme coup de pouce avec les gros outsiders anglais pour la série

Après avoir subi une fracture à l’index gauche lors de la Premier League indienne en avril, nécessitant une intervention chirurgicale, Stokes était toujours aux prises avec un inconfort persistant dans la région lorsqu’il a interrompu un retour provisoire en juillet.

Il a subi une deuxième opération le 4 octobre pour retirer deux vis et du tissu cicatriciel et serait de meilleure humeur, publiant lundi une photo de lui sur Instagram en train de saisir correctement une chauve-souris pour la première fois en six mois.

Et il est allé plus loin en participant à ce qui ressemblait à une douce session sur Internet jeudi, en téléchargeant trois vidéos Instagram où il recevait des présentations du physiothérapeute anglais Craig De Weymarn.

Stokes a déclaré: « C’est génial d’être de retour à frapper des balles. »

La mise à jour de Stokes est susceptible d’alimenter les spéculations selon lesquelles il figurera dans les Ashes après tout, ayant été considéré comme indisponible lorsque l’équipe de 17 hommes pour visiter l’Australie a été nommée plus tôt ce mois-ci.

L’Angleterre a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne ferait pas pression sur Stokes pour un retour, l’entraîneur-chef Chris Silverwood et le capitaine Joe Root adoptant une approche non interventionniste de la situation, et Mo Bobat a fait écho à ces sentiments jeudi.

« C’est extrêmement positif et extrêmement excitant », a déclaré le directeur de la performance du England and Wales Cricket Board.

.

Stokes a participé pour la dernière fois au cricket compétitif en juillet

« Certainement, cela ressemble à des trucs médicaux supplémentaires qui se sont produits et l’élimination du tissu cicatriciel et tout ce qu’il avait fait a libéré son doigt et cela lui a redonné confiance en lui.

«En fin de compte, étant donné ce qu’il a vécu et où il a été, il est important que lui et nous avancions au bon rythme pour lui. Il n’y a certainement aucune pression ou attente de notre part.

« Il s’agit de nous soutenir physiquement Ben et cependant nous devons le soutenir mais le soutenir afin qu’il puisse continuer à progresser au rythme qu’il aimerait et qu’il se sente à l’aise. »

