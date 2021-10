Ben Stokes a été ajouté à l’équipe anglaise des Ashes, déclarant « Je suis prêt pour l’Australie ».

La star polyvalente a été exclue du groupe de voyage initial en Australie, mais le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (ECB) a confirmé qu’il jouerait désormais dans les cinq séries de tests, qui débuteront le 8 décembre.

Le retour de Stokes dans l’équipe d’Angleterre pour les Ashes est un énorme coup de pouce

Le joueur de 30 ans a reçu le feu vert de son consultant et de l’équipe médicale de la BCE suite à une deuxième opération sur son index gauche fracturé.

Il avait pris une pause prolongée du cricket fin juillet pour donner la priorité à son bien-être mental et se remettre de sa blessure, mais est maintenant prêt à revenir – donnant à l’Angleterre un coup de pouce tout-puissant alors qu’elle cherche à regagner l’urne Down Under.

« J’ai fait une pause pour donner la priorité à mon bien-être mental et j’ai réglé mon doigt », a déclaré Stokes.

« J’ai hâte de voir mes coéquipiers et d’être sur le terrain avec eux. Je suis prêt pour l’Australie.

Il partira pour l’Australie avec les spécialistes du test et les Lions le 4 novembre.

Stokes a pris un certain temps hors du jeu pour donner la priorité à son bien-être mental, mais est maintenant prêt à revenir

Le directeur général d’England Men’s Cricket, Ashley Giles, a ajouté : « Après une opération très réussie au doigt et plusieurs conversations au cours des dernières semaines entre Ben et moi, notre personnel médical et son équipe de direction, Ben m’a appelé pour me dire qu’il était prêt. de retourner au cricket et était enthousiasmé par la perspective de jouer un rôle important dans la série Ashes.

« À maintes reprises, Ben a démontré à quel point il est important pour l’équipe d’Angleterre et le fait de le faire disponible pour la série Ashes est une excellente nouvelle pour nous tous et, en particulier, Chris (Silverwood), Joe (Root) et le reste de les joueurs.

« N’ayant pas joué depuis un certain temps, nous avancerons prudemment au cours des prochaines semaines pour nous assurer qu’il est pleinement préparé dans toutes les facettes de son jeu.

« Avant une période très chargée de cricket, nous continuons de rester attentifs au stress de tout notre personnel, et notre objectif principal reste le bien-être de tous nos joueurs et de notre personnel de soutien. »

Équipe d’Angleterre pour la tournée Ashes

Joe Root (Yorkshire) Capitaine

James Anderson (Lancashire)

Jonathan Bairstow (Yorkshire)

Dom Bess (Yorkshire)

Stuart Broad (Nottinghamshire)

Rory Burns (Surrey)

Jos Buttler (Lancashire)

Zak Crawley (Kent)

Haseeb Hameed (Nottinghamshire)

Dan Lawrence (Essex)

Jack Leach (Somerset)

Dawid Malan (Yorkshire)

Craig Overton (Somerset)

Ollie Pope (Surrey)

Ollie Robinson (Sussex)

Ben Stokes (Durham)

Chris Woakes (Warwickshire)

Mark Wood (Durham)

L’ancien lanceur rapide anglais Steve Harmison pense que l’inclusion de Stokes est un «changeur de jeu» avant la série Ashes.

« Connaissant Ben depuis qu’il a 15 ans, je suis plus heureux qu’il se sente bien et qu’il se sente bien dans sa peau. C’est pour moi la meilleure nouvelle, l’Angleterre est secondaire pour moi de ce point de vue », a déclaré Harmison à talkSPORT.

«Mais cela change la donne parce que lorsque Ben Stokes n’est pas dans l’équipe, cela soulève beaucoup de questions sur l’équilibre entre qui bat où, combien de quilleurs jouons-nous, sommes-nous un batteur à court? Ça enlève tout ça.

« Je ne dis pas que l’Angleterre ne gagnerait pas sans Ben Stokes, mais l’avoir donne à l’Angleterre une bien meilleure chance. Il sera toujours extrêmement difficile de gagner en Australie même avec Ben Stokes, mais cela améliore les chances.

«Ce gamin est un monstre de la nature. Chaque fois que Ben se lève, c’est généralement à un moment où l’Angleterre a besoin de lui et c’est normalement à un moment où le jeu est le plus difficile. Il fait des choses très spéciales.