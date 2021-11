Ben Stokes pensait qu’il risquait de mourir en s’étouffant avec une tablette dans une chambre d’hôtel australienne avant Ashes alors que Joe Root fait le point sur la peur des blessures du polyvalent

Ben Stokes a révélé qu’il « pensait que cela pourrait être la fin » lorsqu’il s’est étouffé avec une tablette alors qu’il était seul dans sa chambre d’hôtel en Australie.

L’inclusion de Stokes dans l’équipe d’Angleterre pour les Ashes a été un énorme coup de pouce après qu’on craignait initialement qu’il ne soit pas disponible.

Stokes sera, espérons-le, prêt à jouer un rôle dans The Ashes

Le polyvalent se remettait d’une blessure au doigt et a également fait une pause dans le cricket en raison de sa santé mentale.

Stokes a pu se rendre en Australie mais, écrivant dans une chronique pour le Daily Mirror, a déclaré qu’une tablette s’était coincée dans sa trachée et qu’il craignait le pire.

« Jusqu’à ce qu’il sorte, je pensais que cela pourrait être la fin », a-t-il ajouté. « J’étais seul dans ma chambre et je ne pouvais plus respirer car il s’est logé et a commencé à se dissoudre. J’avais l’impression que ma bouche était en feu.

« Sans entrer dans trop de détails, je n’ai jamais vu autant de salive que dimanche matin, c’était une expérience vraiment effrayante. »

Stokes a également subi une blessure à l’avant-bras lors d’une séance au filet alors que l’équipe poursuit sa préparation pour le premier test, qui débutera à Brisbane le 8 décembre.

Stokes a également eu peur des blessures lorsqu’il a été touché au bras

Cependant, il a été inclus dans le groupe et Root a déclaré à propos de la dernière blessure : « C’était un peu préoccupant. Je pense que les guichets, à cause du temps, avaient été légèrement épicés, et les gars ont dû vraiment s’y coincer.

« Il y a eu quelques petits coups ici et là. Voir Ben se faire frapper comme ça était évidemment une peur – nous savons tous à quel point il est crucial au sein de notre équipe.

«Mais il semble s’en être assez bien sorti et s’est encore entraîné aujourd’hui. Nous continuerons à évaluer et à nous assurer que cela n’a pas d’effet prolongé sur lui.

« Ce sera vraiment important qu’il se prépare, à la fois physiquement et mentalement, pour que cette série y joue un grand rôle. »

