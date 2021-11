Ben Sulayem ou Stoker pour succéder à Todt à la présidence de la FIA ?

Le 17 décembre 2021, les 245 clubs membres de la FIA éliront un nouveau président pour remplacer le sortant Jean Todt, avec Mohammed Ben Sulayem des Émirats arabes unis et le Britannique Graham Stoker.

La paire est apparue alors que les candidats au milieu de rumeurs comme David Richards et Alejandro Agag envisageaient une candidature à la présidence de la FIA. Todt a effectué trois mandats à la tête de la FIA et n’est pas éligible pour un autre mandat.

En bref, Ben Sulayem a eu une carrière bien remplie dans le sport automobile et, en 2008, est devenu le premier Arabe à être vice-président de la FIA et le premier à être élu au Conseil mondial du sport automobile de la FIA.

Stoker a eu une carrière en tant que barrière sportive et en tant que cadre du sport automobile, il est actuellement vice-président pour le sport de la FIA depuis octobre 2009, après avoir rejoint l’organisation en 2001.

Une indication de la compétition difficile, pour la position la plus puissante dans l’automobile et le sport automobile mondiaux, est que la FIA a défini ce que l’on peut appeler des règles d’engagement pour les deux candidats.

Le lobbying et l’endossement sont des pratiques légitimes

Dans une lettre ouverte, publiée sur le site Web de la FIA, François Bellanger a déclaré que l’élection se déroulerait selon les «normes les plus élevées de gouvernance, d’intégrité et de démocratie énoncées par nos statuts.

« À cet égard, notre devoir est de veiller à ce que toute personne impliquée dans la campagne électorale et la procédure de vote se conforme aux normes de conduite énoncées par le Code d’éthique de la FIA.

« Le lobbying et le soutien sont des pratiques légitimes, mais potentiellement controversées. Exercer une pression politique ou toute autre forme de pression sur un membre de la FIA afin d’influencer son vote aux élections présidentielles constituerait une violation des principes fondamentaux de la FIA.

« Ce serait une infraction plus grave si une telle pression incluait une demande qu’un membre de la FIA fournisse une preuve photographique des bulletins de vote qu’il a déposés.

« Il a été rapporté que cela pourrait se produire à la FIA, ce qui serait une grave préoccupation pour l’ensemble de la communauté FIA. »

Le renvoi est prêt et a clairement stipulé les choses à faire et à ne pas faire pour les prochaines élections.

Pendant ce temps, les candidats ont publié leurs manifestes et le lobbying a commencé dans une élection qui semble trop proche pour être déclenchée à ce stade, un peu plus d’un mois avant le vote.

Ben Sulayem : Je suis passionné par le changement et l’amélioration

Ben Sulayem a exposé sa vision de l’avenir de la FIA : « Nous devons bien faire les bases et les régions. C’est de là que je viens. J’ai été un pilote, un organisateur et quelqu’un travaillant au sein d’un organe directeur national.

« Voir le sport à tous les niveaux m’a donné cette capacité de comprendre le besoin de s’asseoir, de dialoguer avec les gens et de les écouter. Mais, plus important que cela, d’agir. Je vais prendre des mesures.

Quant à ses références pour être le chef, Ben Sulayem a déclaré : « Le sport automobile m’a beaucoup donné, la majeure partie de ma vie. Pilote depuis 20 ans j’ai gagné 14 fois (Middle East rally Championship), puis devenu organisateur (Abu Dhabi Desert Challenge) en charge du sport automobile à domicile.

«Je crois qu’il est temps de redonner au sport et à la fédération. Je suis passionné de changer et de m’améliorer, de suivre certaines étapes mais aussi d’évoluer », ajoute le manifeste de Ben Sulayem.

Stoker : Notre conviction fondamentale est une FIA ​​pour tous

Stoker, qui fait campagne sous le slogan « FIA pour tous », a déclaré à propos de ses ambitions présidentielles : « Je veux que la FIA et nos clubs membres acquièrent une influence mondiale dans tous les aspects du sport et de la mobilité, des transports émergents et des tendances énergétiques.

« Nous nous appuierons sur le travail exceptionnel du président Jean Todt au cours des 12 dernières années et sommes fiers d’avoir pu aider à introduire de nombreux nouveaux programmes et ressources innovants pour soutenir les membres et d’avoir aidé le président à développer nos clubs et à faire de la FIA un une organisation internationale forte, respectée et influente.

« Notre conviction fondamentale est une FIA ​​pour tous qui continuera à renforcer notre fédération – pour nos membres, notre sport et notre société », a ajouté Stoker qui a la légende de la course Tom Kristensen dans son coin.

L’équipe de Ben Sulayem comprend Robert Reid, copilote vainqueur du Championnat du monde des rallyes 2001, en tant que vice-président pour le sport automobile et président des commissaires sportifs FIA WRC et président de la Commission des routes fermées de la FIA.

Voilà, l’un de ces deux hommes – Mohammed Ben Sulayem et Graham Stoker – remplacera Jean Todt à la présidence de la FIA. Surveillez cet endroit!