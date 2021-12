Ben Sulayem « pas de pardon » si Hamilton a enfreint les règles des FIA Awards

Mohammed Ben Sulayem s’est engagé à remédier aux problèmes de la Formule 1 après avoir été élu président de la FIA, mais a reconnu qu’il pourrait également devoir punir Lewis Hamilton pour avoir enfreint les règles en n’assistant pas au gala de remise des prix du sport.

L’émirati de 60 ans a remplacé le Français Jean Todt à la tête de l’instance dirigeante de la F1 après avoir remporté une élection avec 61,62 % des voix.

Ben Sulayem a déclaré aux journalistes qu’il consacrerait tout le temps nécessaire à la Formule 1, dont la saison s’est terminée dans le tumulte à Abu Dhabi dimanche dernier après qu’un changement dans la procédure de la voiture de sécurité a conduit Max Verstappen de Red Bull à remporter le titre dans le dernier tour.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a été au centre de la controverse, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, affirmant que l’Australien avait «volé» Hamilton un huitième record de championnat.

L’organe directeur a accepté de clarifier les règles et de revoir le processus de prise de décision.

Hamilton, le pilote le plus titré de tous les temps dans le sport et gravement affecté par le résultat après avoir mené jusqu’à sept virages de la fin, n’a pas assisté à la cérémonie de remise des prix du gala de jeudi soir, une exigence pour les trois premiers du championnat.

« S’il y a une infraction, il n’y a pas de pardon à ce sujet », a déclaré Ben Sulayem, tout en reconnaissant que les règles pouvaient toujours être améliorées et en disant qu’il souhaitait prendre un nouveau départ.

« Nous devons nous améliorer dans tous les aspects », a-t-il déclaré. « Nous examinerons les règles et nous assurerons que toute situation comme celle-ci qui se produirait à l’avenir, nous aurons une solution instantanée pour cela », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la confiance de la FIA dans Masi, il a déclaré qu’il « examinerait chaque question qui peut améliorer la FIA ou qu’il y a un problème à ce sujet », mais qu’il devait d’abord s’informer pleinement.

Ben Sulayem est le premier président non européen élu de la FIA

En rupture significative avec le passé, Ben Sulayem est le premier président non européen élu de la FIA : « C’est le centre de l’Europe mais la FIA est pour tous les membres et une organisation mondiale.

« (Certaines personnes ont dit) qu’ils n’accepteront jamais personne de l’extérieur de l’Europe. Je l’ai entendu et je ne l’ai pas pris très au sérieux. Je n’étais pas du tout fâché à ce sujet.

« En fait, les mêmes personnes m’ont alors appelé et m’ont dit« ça ne nous dérange pas ». Je me souviens qu’une personne m’a dit… ‘L’Amérique avait un président noir et le Vatican avait un pape non-européen, cela ne nous dérange pas quelqu’un de votre partie du monde avec le nom de Mahomet.’

Ben Sulayem a déclaré que la diversité et la gouvernance figuraient parmi ses priorités, ainsi que l’augmentation significative de la participation au sport automobile dans les pays en développement.

La Brésilienne Fabiana Ecclestone, l’épouse de l’ancien supremo de Formule 1, Bernie, sera vice-présidente du sport en Amérique du Sud.

« Le choix a été fait au mérite », a-t-il déclaré. « Elle avait été impliquée dans la mobilité au Brésil, en Formule 1, et elle a fait partie de deux des commissions (FIA), donc son expérience est là. »

Robert Reid, qui était le copilote du regretté champion du monde des rallyes britannique Richard Burns, assumera le rôle de vice-président pour le sport. (Reportage d’Alan Baldwin)

Le nouveau président de la FIA Mohammed @Ben_Sulayem avec le président de @FIM_live @jorgepviegas aujourd’hui à l’Assemblée générale annuelle de la FIA à Paris#FIAAGA2021 pic.twitter.com/61TdTT10Wc – FIA (@fia) 17 décembre 2021