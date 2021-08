Ben Wallace fulmine contre l’utilisation des troupes britanniques pour aider à évacuer d’anciens animaux marins – ” Bouleversant ” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Paul Farthing a servi dans l’armée britannique en Afghanistan au milieu des années 2000. Après avoir quitté les Marines, il a mis en place le refuge Nowzad, qui s’occupe des animaux sauvés – tels que des chiens, des chats et des ânes. Depuis que les talibans ont repris le contrôle du pays, M. Farthing a fait campagne pour que ses 140 chiens et 60 chats, ainsi que son personnel et leurs familles, soient évacués d’Afghanistan.

Lundi, l’ancien soldat britannique a déclaré avoir reçu des visas britanniques pour 68 personnes, mais des problèmes subsistent concernant l’évacuation des animaux.

Sky News rapporte que lors d’une réunion en ligne avec des députés mercredi, le secrétaire britannique à la Défense a exprimé sa frustration que la désinformation sur la situation difficile de M. Farthing ait nui à l’évacuation militaire des citoyens.

“Ce que je peux vous dire, et c’est un peu bouleversant, c’est que j’ai des soldats sur le terrain qui ont été détournés de sauver ces personnes à cause d’histoires inexactes, de lobbying inexacts qui ont détourné cette ressource”, a-t-il déclaré.

“Et ce n’est pas quelque chose dont je serais fier, et j’ai été très droit et constant tout au long.”

M. Wallace a également affirmé qu’il ne pouvait pas faire sortir les animaux de Kaboul à bord d’avions de la RAF pour des raisons de santé publique.

Le secrétaire à la Défense a déclaré aux députés : « La simple réalité est que nous ne pouvons pas mettre les animaux dans l’avion de la RAF.

“La raison en est la combinaison avec les gens, mais aussi les nombreuses réglementations aériennes et le pays tiers vers lequel nous volerions signifieraient que nous avions toutes sortes de problèmes de santé publique.

Bien qu’initialement opposé à l’idée, M. Wallace a confirmé mercredi dans une série de tweets qu’ils pourraient monter à bord de l’Airbus affrété et quitter Kaboul.

“Maintenant que le personnel de Pen Farthing a été autorisé à se manifester dans le cadre du LOTR, j’ai autorisé le MOD à faciliter leur traitement aux côtés de tout autre personnel éligible à (aéroport de Kaboul)”, a-t-il écrit.

« A ce stade, s’il arrive avec ses animaux, nous chercherons un créneau pour son avion.