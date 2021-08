M. Farthing a lancé une campagne plus tôt ce mois-ci pour faire sortir de Kaboul environ 200 chats et chiens, ainsi que le personnel travaillant pour son association caritative Nowzad Dogs, après la prise du pouvoir par les talibans. L’opération de l’ex-Royal Marine a été baptisée «Opération Arche», après avoir affrété un avion de 500 000 $ pour atterrir à l’aéroport de Kaboul afin de transporter son personnel et les animaux de sauvetage hors de la capitale afghane. Cependant, M. Farthing a affirmé que des problèmes avec les documents avaient empêché son vol de partir.

Le secrétaire à la Défense, M. Wallace, s’est maintenant adressé à Twitter pour répondre aux affirmations selon lesquelles le ministère de la Défense tente de bloquer le vol.

Il a écrit : « Faisons connaître quelques faits : un. Personne, à aucun moment, n’a bloqué un vol.

«C’est un mythe total et on le colporte comme si c’était la raison pour laquelle l’évacuation de l’animal n’avait pas eu lieu.

“Deux. Je n’ai jamais dit que je ne faciliterais pas. J’ai dit que personne n’aurait le droit de sauter la file d’attente.

M. Wallace a poursuivi: “Trois. Le problème, comme le savent trop bien ces personnes désespérées qui attendent devant les portes, a toujours été traité par les entrées. Cela peut prendre plus de 24h.

« Il ne sert à rien de se présenter avec un avion tant que les passagers / animaux de compagnie ne sont pas côté piste. »

« Quatre. Au fur et à mesure que les gens étaient traités ARAP, LOTR, etc., ils étaient appelés en avant. Une fois traités et sur l’aérodrome, ils sont acheminés vers un avion.

“Comme je l’ai dit, nous faciliterons à toutes les étapes, mais la priorité sera les personnes et non les animaux de compagnie.”

LIRE LA SUITE: Les animaux de Pen Farthing devraient-ils être sauvés d’Afghanistan plutôt que les humains?

“En tant que professionnels, ils feront de leur mieux pour tous ceux qui sont éligibles et avec mon plein soutien.”

Mardi, M. Wallace a déclaré que si M. Farthing, son personnel et ses animaux pouvaient se rendre à l’aéroport, il “chercherait un créneau pour son avion”.

Le secrétaire à la Défense a déclaré : « Maintenant que le personnel de Pen Farthing a été autorisé à se manifester dans le cadre du LOTR, j’ai autorisé le ministère de la Défense à faciliter leur traitement aux côtés de tous les autres membres du personnel éligibles de HKIA.

« A ce stade, s’il arrive avec ses animaux, nous chercherons un créneau pour son avion.

“S’il n’a pas ses animaux avec lui, lui et son personnel peuvent embarquer sur un vol de la RAF.

“J’ai été cohérent tout le long, en veillant à ce que les personnes les plus à risque soient traitées en premier et que le facteur limitant ait été le flux VIA la capacité côté piste et NON de l’avion.

“Personne n’a le droit dans cette crise humanitaire de sauter la file d’attente.”

M. Farthing a également répondu aux affirmations selon lesquelles il mettait les animaux avant les gens plus tôt cette semaine.

Il a déclaré: “M. Wallace, je ne vous ai jamais demandé de donner la priorité aux animaux de compagnie sur les gens. À aucun moment je n’ai dit cela, que ce soit.

“Nous avons un vol et nous avons dit, nous attendrons – vous n’avez qu’à nous donner cet indicatif d’appel pour que nous puissions réellement le mettre en jeu, demander à la compagnie aérienne de commencer les plans de vol et ensuite nous nous assoirons assez heureusement et attendez.

“Nous avons un avion sur lequel nous devons mettre 69 personnes, il a une capacité de 250 personnes.

“Et dans cette soute, elle sera vide. Je ne peux pas garer des personnes dans une soute, mais je peux garer mes animaux dans cette soute.”

M. Farthing a créé son organisation caritative après avoir sauvé un chien qu’il appelait Nowzad alors qu’il servait dans la ville de Nowzad en Afghanistan.

Selon certaines informations, lors de son déploiement en Afghanistan en 2006, dans le cadre des Royal Marines du 42e Commando, M. Farthing et ses troupes ont rompu un combat entre deux chiens dans la ville de Nowzad.

Après l’incident, l’un des chiens a suivi l’ex-marine et ils ont fini par passer les six mois suivants ensemble.

Après son déploiement, M. Farthing a ramené le chien au Royaume-Uni.

Cela l’a inspiré à créer une entreprise à but non lucratif, les chiens Nowzad.

À partir d’aujourd’hui, l’organisme de bienfaisance réunit les militaires avec les chiens et les chats qui se sont liés d’amitié avec eux pendant le service après le retour du soldat chez lui.

L’association caritative a contribué au bien-être des animaux en Afghanistan et a construit le premier centre de sauvetage des animaux du pays.