L’un des députés aurait été tellement en état d’ébriété qu’elle a dû être placée dans un fauteuil roulant et emmenée à son hôtel depuis l’aéroport, manquant un événement de bienvenue organisé par l’armée. Ben Wallace a déclaré que l’incident, qu’il a qualifié d’irrespectueux, a mis les membres des forces armées dans une « position difficile ». Il a déclaré : « Ce type de comportement montre un manque de respect pour le travail durable de nos forces armées.

« Le schéma des forces armées est une opportunité pour les parlementaires et les militaires de se comprendre.

« Ce comportement met le personnel militaire dans une position difficile et risque de porter atteinte au respect du Parlement. »

Les deux autres députés impliqués dans l’incident étaient David Linden et Drew Hendry du SNP. Cependant, le SNP a nié ces allégations.

M. Wallace écrira aux travaillistes et au SNP pour exprimer sa « déception » face à l’incident.

Selon un rapport diffusé au ministère de la Défense, consulté par le Times, l’un des députés – du parti travailliste – a été « frappé d’incapacité par l’alcool ».

Elle serait de retour au Royaume-Uni deux jours plus tôt que prévu, aujourd’hui, après une communication avec les whips travaillistes.

Une source proche de l’armée, qui s’est entretenue avec le Times, a déclaré que le député travailliste était « déjà visiblement assez saoul en montant dans l’avion ».

Ils ont dit : « Elle a bu tout au long du voyage. Elle a été en quelque sorte aidée à descendre de l’avion, mais elle a réussi à traverser. . . à la zone des bagages.

LIRE LA SUITE: Hélicoptère de la RAF « volé sous la menace d’une arme » dans une « farce » par des militaires ivres

M. Gray a déclaré: « Ces trois, si je comprends bien, se trouvaient dans un salon BA à Heathrow et ont pleinement utilisé les installations. »

Le trio a apparemment continué à boire pendant le vol.

M. Gray a déclaré qu’il ne retirerait pas les trois députés du groupe parlementaire multipartite, car l’incident s’est produit lors du vol aller plutôt que pendant l’événement lui-même.

Il a déclaré: «S’ils avaient été dans le mess d’un officier lors d’un dîner et s’étaient complètement saoulés, alors j’en ai une responsabilité et je les écarterais probablement du stratagème, probablement.

« Mais parce qu’ils étaient simplement des civils en route pour une visite, ce qu’ils font pendant leur temps libre dans le salon BA est une affaire pour eux. »

Les députés, qui faisaient partie d’un groupe de 15 députés en visite à Gibraltar, étaient en présence d’un major en service et d’un lieutenant-colonel à la retraite, qui étaient sur le vol en tant que « minders ».

Le Times a rapporté qu’ils avaient tous deux vu les députés boire.

Le voyage de trois jours avait été planifié par le groupe parlementaire multipartite pour les forces armées afin de coïncider avec le jour de l’armistice.

Selon des informations non confirmées, lors du même voyage, deux députés conservateurs avaient bu jusqu’à 2 heures du matin.

M. Linden et M. Hendry ont tous deux réussi à assister à l’événement de bienvenue après l’atterrissage.

En réponse aux affirmations, un porte-parole du SNP a déclaré: « Ces suggestions sont fausses. Drew Hendry MP et David Linden MP ont été honorés d’être invités à cet événement important et ont assisté à tous les engagements, y compris la réunion de bienvenue et le dîner peu après l’atterrissage.

« Au lieu d’essayer de détourner l’attention du scandale de corruption des conservateurs qui a englouti Westminster, Ben Wallace devrait s’excuser pour son rôle dans celui-ci, y compris en votant pour tirer Owen Paterson d’un coup. »

Pendant ce temps, M. Hendry a tweeté: « Il est profondément décevant que des députés conservateurs aient fait de fausses déclarations dans une tentative éhontée de détourner l’attention du scandale de corruption conservateur qui a englouti Westminster.

« C’est une question de conscience. Je vais me concentrer sur mon travail et sur le respect de nos troupes alors que nous célébrons le jour de l’armistice. »

Et M. Linden a tweeté: « Incroyablement déçu par ce qui semble être une étrange campagne de diffamation des conservateurs dans les médias ce soir, mais je laisserai la politique à d’autres.

« Au lieu de cela, je continuerai à me concentrer sur la participation à des séances d’information avec le personnel militaire, à des réunions avec des responsables locaux, ainsi qu’à continuer à entreprendre des exercices d’entraînement et à entendre directement ceux qui servent dans les forces armées ici à Gibraltar. »