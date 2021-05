Ben Wells de Black Stone Cherry offre des conseils aux nouveaux artistes: “ Profitez pleinement de la technologie ”

Dans une nouvelle interview avec Two Doods Reviews, guitariste Ben Wells des rockers du Kentucky CERISE PIERRE NOIRE on lui a demandé quel conseil il avait pour les nouveaux artistes rock cherchant à créer «la notoriété de la marque et du groupe» en 2021. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je dirais que vous tirez pleinement parti de toutes les technologies, applications, tout ce qui existe. Il y a des superstarts sur TIC Tac à l’heure actuelle. Alors profitez-en, car ce sont des choses que nous n’avions même pas quand nous avons commencé. Nous avons eu Mon espace. C’était ça. Mais aussi, n’ayez pas peur de sortir et de vous bousculer. Si vous utilisez la technologie, vous devriez l’utiliser à votre avantage, mais ne l’utilisez pas comme une béquille, car je pense qu’il y a quelque chose à dire pour aller là-bas et rédiger vos propres dépliants, faire faire un tas de copies et promouvoir un spectacle de cette façon. Bouche à oreille. Sortez et bousculez. S’il y a une chose que je n’aime pas, [it’s] quand les groupes disent: ‘Eh bien, nous l’avons mis Facebook. Nous avons eu un événement et personne ne s’est présenté. Je suis comme: “ Mec, tu ne peux pas compter sur ça. Vous devez sortir et vendre ce spectacle – vendre le spectacle. ”

Il a poursuivi: “Ne cédez pas votre publication. Et même si les contrats de disques sont excellents, vous ne devriez pas considérer cela comme la fin de votre carrière. Tant de groupes le font maintenant seuls, et ils devenir plus créatif, trouver des moyens de sortir de la musique et couper… Non pas que le label soit toujours l’intermédiaire. Nous aimons notre label, mais nous avons pu signer un accord de distribution avec eux, donc notre accord est un un peu différent où nous pouvons conserver tous nos droits de création et ils les diffusent. Ils ont été vraiment formidables de travailler avec eux. Mais je ne peux pas dire cela pour chaque label. “

Ben ajouté: “Ne signez pas un accord 360. Ne cédez pas vos droits de publication.”

CERISE PIERRE NOIREle septième album studio de “La condition humaine”, est sorti en octobre dernier via Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque a été produit par les membres du groupe eux-mêmes et enregistré dans BSC bassiste Jon Lawhoninstallation d’enregistrement, Studios Monocle. La sortie a été achevée quelques jours à peine avant l’imposition du verrouillage du COVID-19 et au fur et à mesure que les événements progressaient, il est devenu évident que l’album que le groupe terminait présentait des paroles étrangement prémonitoires.



