Ben Wheatley parle des réactions de la bande-annonce “ In The Earth ”, “ The Meg 2 ” et “ F9 ”

Le scénariste / réalisateur Ben Wheatley se joint à la série pour discuter de son nouveau film d’horreur In the Earth qu’il a écrit et tourné l’année dernière alors que certains de ses plus grands projets ont été mis en attente. Il discute de certains des trucs visuels du film, des origines de l’histoire et des personnages, en travaillant selon des protocoles de sécurité stricts et en quoi cela pourrait changer les perspectives de The Meg 2.

Dans l’émission principale, nous réagissons à la nouvelle bande-annonce du prochain film d’action zombie de Zack Snyder, Army of the Dead, ainsi qu’à la bande-annonce de F9. Paramount a récemment modifié son calendrier de sortie, apparemment à la lumière du récent changement théâtral de Disney. Et enfin, nous débattons de nos performances préférées d’Oscar Isaac.

La semaine prochaine, nous nous tournons vers le travail incroyable du compositeur renommé et ami du spectacle Michael Giacchino. Envoyez votre partition ou film préféré marqué par Giacchino en utilisant #MichaelGiacchinoBlend sur Twitter.