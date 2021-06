Ben White, cible du transfert d’Arsenal, “impressionne” le prodige Bukayo Saka à l’entraînement en Angleterre avec un accord à conclure après l’Euro 2020

Ben White, cible du transfert d’Arsenal, a déjà un fan chez son coéquipier Emirates – Angleterre, Bukayo Saka.

On pense que l’arrière central de Brighton se rapproche d’un mouvement de 50 millions de livres sterling cet été, qui sera probablement confirmé après l’Euro 2020.

Le blanc a l’air bien, selon Saka

White a bien fait sa première campagne en Premier League la dernière fois, ce qui lui a valu une place dans l’équipe provisoire de Gareth Southgate.

Blessé à l’as de Liverpool Trent Alexander-Arnold, White a été repêché dans le groupe de 26 joueurs, et bien qu’il n’ait pas encore participé au tournoi, il ravit son entourage.

Le prodige des artilleurs Saka, qui pourrait voir beaucoup plus de Blancs au cours de la saison 2021/22, est l’un de ceux qui en prennent note.

Il a déclaré: «J’aime vraiment Ben White. Je pense qu’il est vraiment bon avec le ballon. Il a du sang-froid, [he can use his] pied gauche ou pied droit, en jouant à l’arrière.

White était lié à Liverpool et Manchester United après une période de prêt impressionnante à Leeds en 2019/20

« Certaines des choses que j’ai vues à l’entraînement m’ont vraiment impressionné parce que je ne l’ai pas beaucoup vu cette saison.

“En le voyant à l’entraînement, j’ai été impressionné.”

Et White a également fait l’éloge de Saka à l’Euro 2020.

Après la victoire de l’Angleterre sur la République tchèque, l’as de Brighton a révélé qu’il avait été ébloui par le jeune.

Saka a également impressionné White

Il a déclaré : « Cela ne m’a pas vraiment surpris, pour être juste. En regardant tous les garçons à l’entraînement, n’importe qui pouvait commencer le jeu et l’allumer. Surtout avec Bukayo, il a été incroyable à l’entraînement.

«Je ne pensais pas vraiment qu’il était aussi bon qu’il l’était. C’est pied droit, pied gauche, il peut aller dans les deux sens, ou tirer. Il a été vraiment bon.