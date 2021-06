Ben White, cible du transfert d’Arsenal, invité à refuser un transfert de 50 millions de livres sterling de Brighton

Brighton est sur le point de vendre Ben White à Arsenal (Photo: .)

L’ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, a exhorté le défenseur de Brighton et de l’Angleterre Ben White à snober un transfert à Arsenal.

On pense que les Gunners sont en train de conclure un accord de 50 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans, qui a fait 39 apparitions pour Brighton la saison dernière.

La forme impressionnante de White sur la côte sud l’a vu inclus dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et son été pourrait encore s’améliorer alors qu’Arsenal se rapproche de sa signature.

Mais l’ancien chef du Palais Jordan s’est demandé pourquoi White voudrait rejoindre Arsenal alors qu’il dit que les Gunners sont ” partout “.

Il a déclaré à talkSPORT: «Pourquoi voudrait-il y aller? Il y a d’autres progrès pour lui qui sont bien plus convaincants qu’Arsenal.

“Si Ben White fait maintenant partie de l’équipe internationale et est vénéré comme il l’est parce qu’il est un joueur de première qualité, pourquoi Arsenal est-il dans le mix ?

« Arsenal est partout. Si vous comparez Brighton et Arsenal, alors oui, Arsenal est un pas en avant. Mais vous parlez de quelqu’un qui fait partie de l’équipe d’Angleterre et que les gens à l’intérieur du jeu pensent être une Rolls-Royce absolue.

une???? â????Pourquoi Ben White voudrait-il aller à l’#AFC ? Arsenal est partout!â???? ð????± â????Heâ????sa Rolls Royce & jouer pour l’Angleterre. Il y a d’autres avancées pour lui qui sont bien plus convaincantes qu’Arsenal ! Simon Jordan pense que Ben White devrait regarder au-delà d’Arsenal pour un pas en avant. ????¥ pic.twitter.com/r3cyv2Pz2y – talkSPORT (@talkSPORT) 25 juin 2021

« À quoi sert le déménagement à Arsenal, car ils sont loin de l’endroit où ils doivent être.

“Il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par Mikel Arteta mais qui pensent maintenant qu’il n’est que théorie et pas pratique.”

Sous Arteta, Arsenal n’a terminé que huitième de Premier League la saison dernière, à six points des quatre premières places.

Brighton, quant à lui, s’est remis d’une oscillation de mi-saison pour terminer 16e, 13 points au-dessus de la zone de relégation.

