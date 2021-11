Ben White d’Arsenal devrait être dans l’équipe d’Angleterre alors que Harry Maguire, Joe Gomez, Tyrone Mings et John Stones luttent, a déclaré talkSPORT

L’arrière central d’Arsenal Ben White devrait faire partie de l’équipe anglaise de Gareth Southgate alors que sa forme s’améliore aux Emirats.

Après un début de saison lent, le joueur de 24 ans a impressionné ces dernières semaines et on pense que la signature estivale de 50 millions de livres sterling devrait désormais défier les partants réguliers avec les Three Lions.

Blanc a fait deux apparitions pour son pays, à la fois lors des matchs d’échauffement de l’Euro 2020 contre l’Autriche et la Roumanie

Depuis qu’il est passé de Brighton au nord de Londres, White a joué les 90 minutes complètes de chaque match des Gunners Premier League de cette campagne, sauf deux, qu’il n’a manquées qu’en raison d’un test positif pour COVID-19.

Les Gunners ont connu un mauvais début de campagne sous Mikel Arteta, mais ont depuis changé leur forme et occupent actuellement la sixième place du classement.

Et les solides performances de White, qui ont aidé son équipe à grimper dans la ligue, ne sont pas passées inaperçues.

White a été inclus dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2020, remplaçant le blessé Trent Alexander-Arnold, mais n’a pas figuré dans un match.

Cependant, l’ex-homme de Brighton surpasse maintenant sans doute les hommes qui l’ont tenu à l’écart du onze de départ cet été.

Arsenal a remporté trois matchs au rebond, n’encaissant qu’un seul but avec White un rocher à l’arrière

Ally McCoist a demandé à l’ancien international anglais Darren Bent s’il méritait d’être appelé pour les deux dernières équipes de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde, et il pensait qu’il n’y avait « aucune raison » qu’il ne le soit pas.

« Vous regardez la concurrence contre laquelle il est confronté, Tyrone Mings a un peu de difficulté à la minute, Michael Keane a un problème à la minute », a déclaré Bent à talkSPORT.

« Il est [White] certainement en meilleure forme, donc si ces gars sont dans l’équipe, il n’y a aucune raison pour que Ben White ne soit pas là, pour moi, dans la prochaine équipe s’il continue sa forme.

Keane et Mings ne sont pas les seuls défenseurs anglais que Bent pense que les Blancs sont meilleurs que ceux.

Il ajouta: [Harry] Maguire est également tremblant – [Joe] Gomez ne joue même pas.

Mings et Stones n’ont pas de bonnes campagnes pour Aston Villa et Man City, respectivement

Keane a connu un bon début de saison, mais récemment, son équipe a perdu des buts #

« J’ai écrit une liste. Harry Maguire, n’a pas été en grande forme. John Stones, ne joue pas. Michael Keane, n’a pas été génial. Gomez à Liverpool, ne joue pas. Et Tyrone Mings, n’a pas été bon pour Villa.

« Il doit penser, ‘si je n’entre pas maintenant, vais-je jamais entrer ?’