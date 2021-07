Ben White “mieux qu’Arsenal” alors que Danny Mills se demande pourquoi le défenseur de Brighton à 50 millions de livres sterling n’a pas rejoint Chelsea, Man City ou Man United à la place

Ben White aurait dû hésiter à déménager dans un “plus grand club” plutôt que de conclure un accord pour rejoindre Arsenal, a-t-on dit à talkSPORT.

Le défenseur de l’Angleterre et de Brighton est proche d’un transfert de 50 millions de livres sterling à Arsenal, mais on se demande pourquoi Manchester United n’a pas fait de geste pour le joueur de 23 ans.

Le défenseur de Brighton White devrait rejoindre Arsenal après être allé à l’Euro 2020 avec l’Angleterre

White devrait rejoindre les Gunners après que Brighton a accepté leur offre initiale de 50 millions de livres sterling, plus des ajouts, la semaine dernière.

Le défenseur central est actuellement en vacances en Grèce à la suite de ses exploits avec l’Angleterre à l’Euro 2020, mais subira un examen médical avec le club du nord de Londres à son retour.

Alors qu’il a connu une brillante ascension au sein de l’équipe des Trois Lions, aidant Leeds United à remporter le titre de champion lors de son prêt avec les Blancs, suivi d’une impressionnante première campagne complète en Premier League avec Brighton.

Après cette seule saison dans l’élite, il est sur le point de faire un grand pas à Arsenal, ce qui fera plus que doubler son salaire.

Mais le spécialiste de talkSPORT, Danny Mills, estime que le joueur de 23 ans est trop bon pour les Gunners en ce moment.

Rex

La saison dernière était sa première en Premier League pour White et ses performances impressionnantes lui ont valu une convocation en Angleterre et maintenant un transfert à Arsenal.

“Je pense qu’il est meilleur que ça en ce moment”, a déclaré l’ancien défenseur de Man City, Leeds et l’Angleterre sur talkSPORT.

« Que va-t-il gagner à Arsenal ? La Coupe de la Ligue s’il a de la chance. Peut-être la FA Cup ?

“Cela va prendre un certain temps avant qu’Arsenal ne remporte une Ligue des champions.

« Gagner la Premier League, vous envisagez probablement sept ou huit ans plus tard, il pourrait prendre sa retraite avant cette étape.

“Je pense que c’est un joueur exceptionnel et une signature fantastique pour Arsenal, je suis juste un peu surpris que Manchester United, qui recherche un demi-centre, ne soit pas venu pour lui.”

Mills a ensuite été ajouté lors du petit-déjeuner sportif de lundi: «Je pense qu’il est meilleur qu’Arsenal en ce moment.

« Je me demande juste quelles sont ses ambitions. Je suis surpris que des clubs plus grands et meilleurs avec plus de chances de gagner quelque chose ne lui soient pas parvenus. »

getty

Manchester United serait sur le point de faire atterrir Raphael Varane du Real Madrid pour environ 50 millions de livres sterling, mais Mills dit que l’Anglais White, 23 ans, pourrait être une tout aussi bonne signature

«Je l’ai regardé à Leeds et après trois matchs, j’ai dit:« Man City, Chelsea, Man United, achetez-le simplement ». Il n’était évalué qu’à environ 17 millions de livres sterling à l’époque.

«Il a tout, c’est un fabuleux défenseur en tête-à-tête, il aime les tacles, et ensuite il peut jouer. Il est très à l’aise sur le ballon.

«J’ai été très surpris que personne ne soit venu pour lui à ce moment-là. C’est maintenant un international, donc l’un des quatre premiers doit sûrement le regarder et se dire “c’est une amélioration par rapport à ce que nous avons”, et il ne fera que s’améliorer.

“Le football de la Ligue des champions ou même de la Ligue Europa est là où il doit être.

“Il doit penser à la Coupe du monde, il doit jouer contre les meilleurs pour se frayer un chemin dans cette équipe.”

L’ancien as de la Premier League Darren Ambrose partage le même verdict que son collègue expert et a exprimé sa surprise que White ait choisi de déménager aux Émirats.

Mikel Arteta est impatient d’accueillir les nouveaux arrivants à Arsenal, mais on a dit à talkSPORT que Ben White pouvait faire mieux

“Si j’étais Ben White, j’aurais probablement résisté un peu et j’aurais vu si un plus grand club de Premier League m’aurait pris actuellement”, a-t-il déclaré.

«Il l’a peut-être déjà fait, mais il semble très tôt dans la fenêtre de le faire.

«Mais utilise-t-il cela comme un tremplin? Il est venu de Leeds, puis de Brighton, maintenant il va aller à Arsenal.

“Est-ce qu’il cherche dans deux ou trois ans soit Arsenal continue et retourne à Arsenal que nous savons qu’ils peuvent atteindre ou va-t-il déménager dans un club encore plus grand actuellement en Premier League?”

Simon Jordan a également déclaré la même chose le mois dernier lorsque des rumeurs sur le déménagement de White à Arsenal sont apparues pour la première fois, alors qu’il qualifiait le jeune de défenseur de “Rolls Royce”.

David Seaman parle à talkSPORT de la campagne d’Angleterre pour l’Euro 2020, de Bukayo Saka d’Arsenal et des rumeurs liant Dominic Calvert-Lewin et Ben White au club

L’expert de talkSPORT perplexe a déclaré au co-animateur Jim White: “Pourquoi voudrait-il y aller?”

“En ce qui concerne Brighton, c’est un pas en avant, mais il peut y avoir d’autres étapes à sa disposition qui sont bien plus convaincantes qu’Arsenal.

« Si Ben White fait maintenant partie de l’équipe internationale et qu’il est vénéré comme il est, parce que c’est un joueur de première qualité, pourquoi Arsenal est-il dans le mix ? Arsenal est partout.

“Si vous comparez et opposez Brighton à Arsenal, alors oui, c’est un pas en avant, mais si vous comparez quelqu’un qui fait partie de l’équipe d’Angleterre et que les gens du jeu pensent être une Rolls Royce, alors quel est le mouvement qu’il fait à Arsenal pour ?”