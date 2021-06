Ben White ouvre son retour après la sortie de Southampton à l’âge de 16 ans, son père déteste le football et Las Vegas promet si l’Angleterre remporte l’Euro 2020

in

Ben White aime s’éloigner de la nature intense du monde du football… en grande partie parce que sa famille n’est pas de grands fans du beau jeu.

En fait, le père du défenseur de Brighton, Barry, ne supporte pas le football, même s’il s’assure de suivre de près l’évolution de son fils.

parlerSPORT

White a surmonté de nombreux défis pour obtenir la Premier League, tout en recevant une reconnaissance internationale avec l’Angleterre

White, qui a été sélectionné pour remplacer Trent Alexander-Arnold dans la dernière équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020, considère sa famille comme sa plus grande inspiration dans le football – mais aime leur nature décontractée en ce qui concerne le jeu.

«Je dirais certainement ma famille. Aucun membre de ma famille n’a jamais joué au football, encore moins professionnellement », a déclaré White à Faye Carruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre.

« Ils n’ont même pas vraiment aimé ça, mon père ne le supporte pas !

«Être dans un monde avec le football est absolument tout, c’est agréable de rentrer à la maison et on n’en parle pas et vous continuez votre vie normale.

« Je pourrais avoir le meilleur jeu du monde et mon père ne le saurait pas… c’est vraiment une bénédiction ! »

Rex

Le défenseur de Brighton a connu une ascension fulgurante au sommet

D’un autre côté, maman Carole a été une adepte dévouée de son fils à travers vents et marées – le couple regardant les matchs du tournoi anglais ensemble pendant l’adolescence de White.

Il a expliqué : “Je me souviens être rentré de l’école et avoir regardé tous les matchs avec elle avec de la musique.”

Sur la réaction de sa mère lorsqu’il a reçu la reconnaissance de l’Angleterre, White a ajouté: “C’est un peu surréaliste pour elle.

« Je lui parle tous les jours et je lui dis ce qui se passe. Elle est visiblement bouleversée et tellement heureuse pour moi.

“Elle a participé littéralement à tous les matchs auxquels j’ai joué dans ma carrière.”

Carole a même eu des procès pour son fils après sa libération par Southampton à l’âge de 16 ans, White reconnaissant qu’il est un joueur et une personne différents de nos jours.

“Quand j’étais à Southampton, je n’avais aucune confiance en moi”, a-t-il admis.

.

Le blanc était adoré par les fidèles de Leeds

« La façon dont je joue maintenant est avec beaucoup de confiance. C’est tout le contraire de ce que j’étais.

«Je pense qu’en passant par Brighton, les entraîneurs et les gens ont vraiment cru en moi.

«Je pense que vous obtenez cela en jouant et à Southampton, j’étais souvent sur la touche. Mais je suis allé à Brighton et je suis entré directement dans l’équipe et j’ai joué.

«C’est difficile quand vous êtes libéré et que vous n’êtes pas recherché. Surtout quand on est jeune, c’est difficile à gérer.

“Vous coulez ou vous nagez, mais pour moi, je le voulais évidemment beaucoup et c’était la seule chose que je voulais à l’époque, alors j’y suis allé.”

White se pince encore maintenant quand il pense représenter son pays. Alors, comment les Blancs réagiraient-ils si l’Angleterre réussissait à aller jusqu’au bout du Championnat d’Europe de cet été ?

.

Blanc a un grand avenir devant lui – on ne sait pas encore si cela se trouve à Arsenal

Si les hommes de Southgate l’emportaient sur l’Allemagne, une nation rêverait de gloire européenne, d’autant plus que les Trois Lions seraient du côté le plus favorable du tirage.

L’Angleterre ne prendra pas de l’avance sur elle-même, mais s’ils soulèvent le trophée très convoité le 11 juillet, ce sera une célébration de White, qui dit qu’il rejoindra Jack Grealish en vacances à Las Vegas et officiellement ‘obtenir la rave au’.

Comme Darren Bent, il s’est également engagé à se teindre les cheveux en blond comme Phil Foden.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait si l’Angleterre remportait l’Euro 2020, White a répondu : « Je les ferai tous, chacun d’eux. Je vais tout faire à Vegas !

Pendant ce temps, des rapports récents affirment que White était sur le point de sceller un transfert de 50 millions de livres sterling à Arsenal avec deux légendes des Gunners soutiennent l’accord, mais le défenseur reste imperturbable face à ces rumeurs.

À propos de la spéculation, il a déclaré à talkSPORT: “C’est bien, cela s’est produit beaucoup au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup de bruit.”

Quant à savoir s’il en parle à ses coéquipiers, il a ajouté : « Pas vraiment.

« Vous ne savez pas ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Il ne sert donc à rien d’en parler. »