Ben White “parfait” pour l’Angleterre et Arsenal, déclare Andros Townsend, qui révèle “qu’il ne pouvait pas s’approcher” de la star de Brighton en Premier League

in

Arsenal signerait le joueur “parfait” à Ben White s’il annulait le transfert, estime Andros Townsend.

Les Gunners ont été étroitement liés au défenseur de Brighton cet été, bien qu’Everton semble également chercher à le recruter.

.

White était lié à Liverpool et Manchester United grâce à une période de prêt impressionnante à Leeds en 2019/20

White, qui serait évalué à 50 millions de livres sterling par les Seagulls, fait actuellement partie de l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020.

Il n’a pas figuré pour les Three Lions lors du tournoi, mais à 23 ans, il a un bel avenir devant lui. Townsend pense qu’il s’intégrerait bien à Arsenal.

L’animateur de talkSPORT a également révélé qu’il avait été chargé de le marquer pour Crystal Palace lors de la saison 2020/21 – mais a échoué dans ses efforts !

“Même avant qu’il ne joue pour l’Angleterre, je savais que Ben White était un joueur de haut niveau”, a expliqué Townsend.

.

Nous n’avons trouvé aucune image de Townsend près de White, ce qui prouve exactement le point de vue de l’hôte de talkSPORT

«Je suis surpris qu’il ne fasse pas partie de l’équipe d’Angleterre d’origine parce que je pense qu’il est le joueur parfait que Gareth veut. Il est calme et posé sur le ballon, il peut jouer par l’arrière.

«Quand nous avons joué à Brighton, j’ai été chargé de le marquer, d’essayer de le fermer, d’appuyer haut sur le terrain et de m’approcher de lui, mais je ne pouvais pas m’approcher de lui.

«Il est tellement calme sur le ballon, je mettais mon meilleur travail, essayant de me rapprocher et de le mettre sous pression, mais avant que je puisse l’atteindre, il l’avait fait sauter et ils étaient sortis.

“Si cet accord dépasse la ligne, je sais qu’Arsenal obtient un joueur de premier plan.”

L’ancien international anglais Emile Heskey a ensuite interrogé Townsend pour savoir si White apporterait le leadership à Arsenal, il pense qu’il leur manque.

“Peut-être pas en tant que leader, non”, a répondu Townsend.

“Mais je connais la façon dont Mikel Arteta aime jouer et Ben White, peut-être pas vocalement mais certainement techniquement, il s’intégrerait parfaitement avec la façon dont ils veulent construire à l’arrière.”