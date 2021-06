Ben White remplace Trent Alexander-Arnold dans l’équipe d’Angleterre, préparation de l’Euro 2020, Antonio Conte “trop ​​ambitieux pour Tottenham”, Busquets testé positif pour le coronavirus – Football news LIVE

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, points de vue et réactions d’experts, avec tous les yeux désormais rivés sur l’Angleterre et les Home Nations avant l’Euro 2020…

Titres:

Ben White remplace Trent Alexander-Arnold dans l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020, devançant James Ward-Prowse et Jesse Lingard, au milieu de doutes majeurs sur la forme physique de Harry Maguire Jordan Henderson “ne s’est pas soucié de faire taire les critiques” pour l’Angleterre alors qu’il s’approche de la pleine forme après s’être blessé retour avant l’Euro 2020 Marcus Rashford capitaines de l’Angleterre et marque le but gagnant alors que Jack Grealish et James Ward-Prowse étoiles contre la Roumanie lors de la finale amicale d’échauffement de l’Euro 2020 Kevin De Bruyne rejoint Cristiano Ronaldo et Thierry Henry en remportant le titre de joueur de l’année des joueurs PFA pendant deux saisons consécutives alors que Phil Foden est également honoré Roy Keane déchire la sélection de Jordan Henderson dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 et se demande pourquoi l’homme de Liverpool est là Southampton « n’acceptera pas les offres » pour James Ward-Prowse alors qu’Aston Villa est lié au milieu de terrain après avoir battu Arsenal à Emi Buendia Georginio Wijnaldum “décide de rejoindre le Paris Saint-Germain” alors que le club de Ligue 1 double l’offre de contrat de Barcelone