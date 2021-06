Ben White révèle que sa mère lui a fait subir des essais après le rejet de Southampton à l’âge de 16 ans alors que la star anglaise s’ouvre sur un appel téléphonique émotionnel après l’appel à la fin de l’Euro 2020

in

Ben White dit que c’était un “moment incroyable” de dire à ses parents qu’il avait reçu une convocation tardive pour l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020.

L’arrière central a reçu le feu vert de Gareth Southgate après que Trent Alexander-Arnold a été contraint de se retirer en raison d’une blessure.

La star de Brighton, White, n’a fait ses débuts en Angleterre que le 2 juin, mais fait partie de son équipe pour l’Euro 2020

Cela a été une ascension pour White, qui représente l’équipe nationale après une seule saison à jouer au football de Premier League.

Le joueur de 23 ans a rendu hommage à ses parents pour l’avoir aidé à en arriver là.

“Tout dépend littéralement de maman et papa”, a déclaré White à talkSPORT. «Je ne serais certainement pas là où je suis en ce moment s’ils ne m’ont pas aidé en cours de route avec tout ce qu’ils ont fait.

« J’ai immédiatement appelé ma mère et elle pleurait au téléphone. C’était évidemment un moment incroyable et je n’ai malheureusement pas pu le partager avec eux [in person] mais j’ai fait un long voyage à la maison.

Les Blancs pourraient commencer contre la Croatie dimanche

Cependant, White doit peut-être un peu plus à sa mère, Carole, qui a fait tout son possible pour récupérer son fils après avoir été rejeté par Southampton à l’âge de 16 ans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà envisagé d’arrêter le football, White a ajouté: “Je ne pense pas. Cela a toujours été ma passion.

« Le jour où j’ai été libéré, j’ai parlé à ma mère et elle m’a dit ‘Veux-tu être footballeur ?’

“J’ai dit ‘oui’ alors elle a téléphoné à différents clubs et a réussi à me faire passer des essais à différents endroits.”