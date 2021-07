Ben White scelle le transfert d’Arsenal de 50 millions de livres sterling depuis Brighton alors que le nouveau défenseur central de Mikel Arteta prend le maillot n ° 4 de William Saliba et suit les traces de Cesc Fabregas et Patrick Vieira

in

Arsenal a confirmé la signature de Ben White de Brighton pour un contrat de cinq ans.

Les Gunners avaient des approches de 40 millions de livres sterling et 47 millions de livres sterling pour l’international anglais, mais ils ont finalement obtenu leur homme avec des frais de 50 millions de livres sterling convenus entre les deux clubs.

Alors qu’il a connu une brillante ascension au sommet du football anglais., aidant Leeds United à remporter le titre de champion lors de son prêt à Elland Road lors de la campagne 2019/20 et en poursuivant avec une impressionnante première campagne complète en Premier League avec Brighton .

Le joueur de 23 ans, qui peut également jouer au milieu de terrain, a beaucoup de potentiel et devrait être l’un des principaux défenseurs centraux du pays à l’avenir.

White a déclaré: «Je ne pense pas que j’avais besoin de trop de conviction pour être juste. Arsenal parle de lui-même.

Il enlève également le maillot n ° 4 de William Saliba et suit les traces des grands d’Arsenal comme Patrick Vieira et Cesc Fabregas.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré sur le site Web du club: “Ben était une cible de choix pour nous et c’est formidable que nous ayons terminé sa signature.

« Ben a fait ses études avec deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons. Il a bien profité de deux très bonnes formations d’entraîneur et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel grand talent il est.

« Ben est un défenseur intelligent qui est très à l’aise avec le ballon à ses pieds et son style nous correspond parfaitement.

«Et bien sûr, il est encore jeune, donc son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons ici. Nous attendons tous avec impatience que Ben soit au centre de nos futurs plans à long terme. »

L’entraîneur-chef de Brighton, Graham Potter, a déclaré: «Ben a parcouru un chemin incroyable en peu de temps, mais nous avons estimé qu’il avait tous les attributs pour réaliser ce qu’il a fait au cours des dernières années.

«Des périodes de prêt avec Newport, Peterborough et Leeds jusqu’à sa première saison en Premier League avec nous la saison dernière, Ben s’est acquitté avec un grand professionnel à chaque étape du processus.

«Nous sommes incroyablement fiers de lui et de ce qu’il a accompli, et tout le mérite revient à notre académie, qui a joué un rôle si important dans le développement de Ben depuis son plus jeune âge.

“Au nom de tout le monde à l’Albion, je tiens à le remercier pour sa contribution au club, c’est un plaisir de travailler avec lui depuis mon arrivée ici, et je lui souhaite bonne chance pour l’avenir.”

Le spécialiste de talkSPORT Danny Mills, cependant, estime que le joueur de 23 ans est trop bon pour les Gunners en ce moment.

“Je pense qu’il est meilleur que ça en ce moment”, a déclaré l’ancien défenseur de Man City, Leeds et l’Angleterre sur talkSPORT.

« Que va-t-il gagner à Arsenal ? La Coupe de la Ligue s’il a de la chance. Peut-être la FA Cup ?

“Cela va prendre un certain temps avant qu’Arsenal ne remporte une Ligue des champions.

Les blancs sont évalués par de nombreux entraîneurs de haut niveau

« Gagner la Premier League, vous envisagez probablement sept ou huit ans plus tard, il pourrait prendre sa retraite avant cette étape.

“Je pense que c’est un joueur exceptionnel et une signature fantastique pour Arsenal, je suis juste un peu surpris que Manchester United, qui recherche un demi-centre, ne soit pas venu pour lui.”

C’est la campagne gagnante avec Leeds qui a attiré l’attention de tout le monde, et les Blancos étaient désespérés de le signer définitivement l’été dernier avant qu’Arsenal n’ait son homme ce mandat.

Après avoir rejoint l’académie de Brighton à l’âge de 16 ans, White a été prêté en League Two, League One et Championship.

Cependant, Arsenal a maintenant débarqué l’Anglais, qui devrait avoir un rôle énorme à jouer sous Mikel Arteta le prochain mandat.