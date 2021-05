Ben White sera nommé dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020 alors que Gareth Southgate réfléchit aux options défensives

Ben White de Brighton sera inclus dans l’équipe provisoire d’Angleterre avant le Championnat d’Europe de cet été.

Gareth Southgate nommera une équipe d’environ 30 joueurs à 13 heures mardi avant de réduire ce nombre à 26 la semaine prochaine.

Ben White a joué 36 fois en Premier League pour Brighton cette saison et a impressionné aux côtés de Lewis Dunk

L’Angleterre a quelques soucis de blessures en Europe et un certain nombre de joueurs clés participeront aux finales de la Ligue Europa et de la Ligue des champions de cette semaine.

talkSPORT comprend que Ben White devrait être appelé pour la première fois dans l’équipe.

Le joueur de 23 ans n’a jamais été impliqué dans la formation anglaise auparavant, mais a impressionné Brighton cette saison.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

