Ben White signe une grosse erreur alors que le duo de noms d’experts Arsenal devait signer

On a dit à Arsenal qu’ils avaient commis une erreur massive en dépensant 50 millions de livres sterling pour signer Ben White après qu’un expert ait été témoin de la façon dont il a été victime d’intimidation lors de ses débuts avec les Gunners à Brentford.

Les Bees ont piqué Arsenal lors du match d’ouverture de la Premier League alors que celui d’Arsenal les faiblesses défensives ont été brutalement exposées. Ici, nous avons évalué et prévu les joueurs – et cela a rendu la lecture douloureuse pour White.

White a coûté à Arsenal des frais record de club pour un défenseur après avoir accepté de payer 50 millions de livres sterling à Brighton. En tant que joueur à l’aise avec le ballon à ses pieds, ce n’est pas quelqu’un de connu pour les arts sombres de la défense.

Mais, selon Martin Keown, c’est exactement le domaine dans lequel Arsenal manque et pourquoi ils avaient besoin d’un défenseur de cet acabit.

De plus, parlant à Stadium Astro, il a nommé deux types pratiques qu’ils auraient pu acheter à la place.

“Ce dont Arsenal a besoin, ce sont des gens qui peuvent défendre”, a déclaré Keown. « Vous le regardez maintenant et [Jannick] Vestergaard était disponible et il est en route pour Leicester. Il mesure 6 pieds 4 ou 6 pieds 5 et je suis à peu près certain qu’il s’occuperait de ces balles entrant dans la boîte, donc le recrutement est très important.

« Il y avait d’autres défenseurs centraux disponibles. À 50 millions de livres sterling, il pourrait probablement encore s’avérer être une bonne signature, mais vous avez des goûts comme [Joachim] Andersen signe pour Palace.

« Alors, vous tentez votre chance. Bien sûr, le manager fait partie de cela et vous espérez alors qu’ils vont mettre les performances et vous avez besoin d’un défenseur central pour toutes les occasions et vendredi a montré une faiblesse flagrante dans le jeu de Ben White.

“Mais cela peut être travaillé, vous pouvez améliorer ce domaine, vous pouvez pousser l’attaquant, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour améliorer cela. Mais cela doit venir du manager, des entraîneurs pour améliorer les joueurs. »

Les explosions de Keown ont gaspillé des millions d’Arsenal

Depuis qu’Arsene Wenger a démissionné en 2018, les Gunners ont dépensé près de 275 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs.

Cependant, l’équipe a terminé huitième la saison dernière, sa pire position en plus de 20 ans. Et Keown pense que l’équipe de recrutement d’Arsenal a des questions à répondre.

Il a ajouté : « Le recrutement, c’est flagrant. Quand tu regardes [Nicolas] Pepe et l’argent qu’ils ont dépensé et vous cherchez une performance. Il ne s’agit pas de signer ou de faire une déclaration avec ce que vous dépensez. C’est qui vous achetez et ensuite comment ils fonctionnent.

“Je pense [Thomas] Partey a été l’une des meilleures signatures qu’ils aient faites. J’aime Gabriel en tant que défenseur central, mais Partey ne peut pas rester en forme et il a été une déception.

« Quand vous regardez le recrutement et qui a été acheté, ça ne va pas bien. Mais l’équipe doit se regrouper, réagir calmement et revenir se battre.

“Mais ce seront les jeunes joueurs vers lesquels le club se tournera parce qu’ils sont l’avenir du club, [Bukayo] Saka et [Emile] Smith Rowe, mais ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin [Alexandre] Lacazette et [Pierre-Emerick] Aubameyang d’aller bien et de rejoindre le groupe très rapidement.

