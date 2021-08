Benatia sur Cristiano : “J’espère qu’il restera”

18/08/2021

Le à 17:36 CEST

Benatia franchit une nouvelle étape dans sa carrière et va démarrer un projet ambitieux en Turquie avec le Karagümrük, où il partagera une loge avec Biglia, Borini, Viviano ou Bertolacci, entre autres. Il a terminé son séjour en Italie en 2019, après trois saisons sous le maillot de la Juventus. Pourtant, au cours de ces deux dernières saisons et demie au Qatar, il a montré qu’il continuait à suivre l’actualité du club.

Et l’actualité de la Juventus a été marquée par le joueur portugais. Cristiano Ronaldo a acquis beaucoup d’importance lors du marché des transferts, au cours duquel son retour dans l’équipe dirigée par Ancelotti a même fait l’objet de rumeurs : “Je ne sais rien de Cristiano, mais en tant que fan de la Juventus, j’espère qu’il restera“Il a dit dans une interview à ‘Tutto Juve’.” A 36 ans, c’est encore une machine de guerre capable de battre toutes sortes de records, il faut en garder un comme ça à vie. Le Real Madrid a eu tort de le vendre, mais la Juve ne doit pas se tromper“, a-t-il condamné.

Il a également évoqué une autre pièce maîtresse du club italien : “Je suis très heureux de revoir ‘mon’ Dybala au centre du projet. Il ne fait aucun doute que c’est un joueur de haut niveau, il est expérimenté et en même temps encore très jeune. C’est l’un des joueurs les plus forts”, a-t-il commenté. “L’Italie, le club a de la chance de l’avoir. C’est un trident qu’on ne présente plus“il admit.

Il n’ignorait pas non plus l’arrivée de Locatelli : “Il est l’avenir, il est jeune et talentueux et c’est un coup de recul vu son âge.”il expliqua. Et bien qu’il ait voulu se concentrer sur la situation actuelle, il n’a pas exclu la signature de Pjanic : “Maintenant on est dans le présent, si sa contribution arrive, ça se verra. Il y a un besoin d’expérience, pour les joueurs habitués à jouer à Barcelone, Madrid et Munich, car si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous devez le faire avec quelqu’un qui est prêt”, a-t-il conclu.