Benchmark M1 Max ProRes trois fois plus rapide que Mac Pro

Les tests de référence M1 Max ProRes sur les exportations vidéo ProRes montrent que le MacBook Pro 2021 haut de gamme est trois fois plus rapide que le Mac Pro 2019…

Même si vous installez la carte Afterburner de 2 000 $ sur le Mac Pro, le MacBook Pro M1 Max est toujours deux fois plus rapide, note Macworld.

Pour atteindre le plus haut niveau de performances ProRes sur le Mac Pro 2019, vous avez besoin du processeur Intel Xeon W à 28 cœurs associé à la carte Afterburner pour accélérer la lecture et le décodage de ProRes. Deux GPU puissants ne peuvent qu’aider aussi, avec un étalonnage des couleurs avancé. Tout cela a un coût très élevé, bien sûr.

Le M1 Max du MacBook Pro comprend chacun deux encodeurs et décodeurs ProRes, surpassant de loin le décodeur unique trouvé dans la carte Afterburner du MacPro.

Les benchmarks montrent à quel point Apple est sérieux quant à ses performances ProRes. Il a dépassé à lui seul le Mac Pro 2019 haut de gamme grâce aux décodeurs et encodeurs trouvés dans M1 Max. Non seulement cela, mais cela améliorera également considérablement les performances de lecture du contenu 8K multi-flux. L’étalonnage des couleurs est également généralement avantageux, la réduction du bruit et la stabilisation dans Final Cut Pro étant rapides. C’était traditionnellement le domaine des stations de travail ultra-puissantes ou du Mac Pro avec des GPU coûteux, mais la mise en œuvre ProRes uniformise les règles du jeu et réduit considérablement le coût d’entrée.