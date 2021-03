Le Courrier est en effet un thriller d’espionnage, montrant les efforts qu’un homme ordinaire a pu mener au plus fort de la guerre froide. Plutôt que de donner au monde une autre histoire d’espionnage simple, Benedict Cumberbatch et Dominic Cooke ont dressé un portrait efficace du risque de sa vie au service des autres. Ces résultats peuvent être capturés dans les salles maintenant, car The Courier est actuellement en sortie en salles.