Benedict Cumberbatch est allé trop loin dans son dernier film et s’est empoisonné à la nicotine à trois reprises

j’ai toujours pensé que Benedict Cumberbatch avait un Oscar, mais idiot moi – bien sûr, il n’en a pas ! Sinon, il ne travaillerait pas si dur pour un. Benedict joue dans le prochain film Le pouvoir du chien, un film réalisé par Netflix et réalisé par Jeanne Campion. Même la bande-annonce crie que cela va être nominé pour tout en janvier. Mais surtout Benedict, qui se transforme en un éleveur rugueux et grincheux du début du 20e siècle, avec une fumée maigre roulée à la main pincée entre ses doigts dans presque toutes les scènes. Benedict a récemment parlé de son rôle dans le film, et surprise surprise, il est resté dans le personnage tout le temps pendant toute la durée du tournage. Et toute cette méthode de tabagisme d’acteur a entraîné un empoisonnement à la nicotine à trois reprises.

Voici la bande annonce du film :

Benedict dit à Esquire qu’il a pris le rôle de Phil Burbank très au sérieux, et afin d’offrir la meilleure performance possible, il a fait le maximum pour passer d’un acteur britannique au nom de fantaisie formé dans un pensionnat aristocratique à un éleveur du Montana fatigué et méchant. . Il prétend qu’il n’a jamais répondu une seule fois au nom de Benedict, qu’il a pratiquement arrêté de se doucher et qu’il a roulé ses propres cigarettes sans filtre, qu’il fumait constamment. C’est bien si vous êtes quelqu’un qui a fumé à la chaîne pendant la plus grande partie de votre vie ; vous devez développer une tolérance, à moins que vous ne vouliez ressembler à un enfant dans un spécial après l’école, toussant de façon dramatique après sa première bouffée d’une fléchette non filtrée. Mais clairement, Benedict n’avait pas une tolérance assez élevée pour fumer autant de cigarettes dans le film, car cela le rendait malade :

«C’était vraiment difficile», dit-il. « Rollies sans filtre, juste prise après prise après prise. Je me suis fait un empoisonnement à la nicotine trois fois. Quand vous devez fumer beaucoup, c’est vraiment horrible.

Il ajoute que même s’il était capable de perfectionner l’équitation, la fabrication de fers à cheval et de s’empoisonner à la nicotine trois fois, il n’était pas capable de maîtriser le banjo, et il craint toujours.

Je n’avais jamais entendu parler d’empoisonnement à la nicotine, mais c’est une chose réelle, et au fond, c’est exactement ce que vous pourriez penser que c’est. Votre corps absorbe trop de nicotine et réagit négativement, comme des vomissements, de l’hypertension artérielle, des maux de tête, des contractions musculaires, des tremblements, de la transpiration et, dans certains cas, peut entraîner la mort. Décès! Pour un film ? Pas la peine. Surtout qu’il y a tellement de façons de faire semblant de fumer. D’une part, tirez simplement par temps froid et expirez de l’air chaud et humide comme lorsque vous étiez enfant sur le terrain de jeu en faisant semblant de fumer une brindille. Ou Popeyes Candy Sticks, et juste CGI dans de la fumée et demander par la poste. Bien que je suppose que ceux-ci comportent toujours un risque. Mangez trop et vous pourriez contracter le diabète de type 2. Eh bien, vous pouvez toujours l’utiliser pour une campagne aux Oscars.

