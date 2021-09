Scarlett Johansson : Benedict Cumberbatch s’exprime sur son procès | INSTAGRAM

Au cas où vous ne sauriez toujours pas la situation contre laquelle Scarlett Johansson vit Disney, la célèbre actrice a poursuivi le entreprise de Mickey la souris ayant fait la première de “Veuve noire” au plates-formes de Diffusion et pas seulement dans le cinémas comme convenu.

Cela affecte directement Scarlett qui a cessé de gagner beaucoup d’argent parce qu’une partie de son salaire provenait des bénéfices que les cinémas ont récoltés avec cette film, il ne pensait donc pas que la société en profitait et en profitait pour que plus de gens se soient abonnés à ce film en Disney plus.

Depuis que cette situation s’est révélée et que les médias se sont chargés de la partager, certains de leurs collègues de merveille Ils ont donné leur avis qu’ils n’ont pas voulu se positionner du côté d’elle ou de la société, mais étant amis de l’actrice ils ne peuvent s’empêcher de réfléchir à tous les points de vue.

C’est ainsi Benedict Cumberbatch Il a décidé de donner son avis sur cette situation : « C’est très triste ce qui se passe entre avocats, juste pour évoquer les accusations de ‘mettre ça en contexte à cause de la situation mondiale’, tout est un peu compliqué. À ce sujet, nous essayons de comprendre quelles sont les sources de revenus pour les acteurs qui contribuent et travaillent dur pour cette entreprise à un milliard de dollars qu’est Disney », commence-t-il.

« Comment est la rémunération normale d’un artiste payée avec des bonus au box-office ? Comment ça marche? c’est un nouveau paradigme pour nous et c’est très complexe, personne ne l’a vu venir et personne ne devrait utiliser le mot rétrospective pour dire « eh bien, cela aurait dû être fait ».

«C’était l’un des premiers films qui allait avoir une première de film où la situation mondiale s’est bloquée, bloquée et bloquée à nouveau. C’est une situation très nouvelle ».

Compte tenu de ces déclarations, nous savons que Benedict reviendra en tant que Docteur Strange dans le nouveau film “Spider-Man No Way Home” et après cela, nous pourrons le voir dans un film du personnage qui sera sûrement un succès : “Dr. L’étrange et le multivers de la folie.”

Cependant, nous ne savons pas comment seront les premières de ces films, nous ne savons pas s’il sera partagé dans les cinémas et sur les plateformes numériques telles que Black Widow, nous devons donc garder un œil sur l’évolution de cette affaire.

Espérons que Scarlett en sortira avec une bonne rémunération ou du moins avec les choses les plus claires, aidant à ce que, lors d’une prochaine occasion, tout soit résolu d’une manière différente.